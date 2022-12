10 ideias de decoração de Ano-Novo para te inspirar

Preparar a casa para as festas de fim de ano é tão divertido quanto trabalhoso. No quesito décor, é preciso ir além para evitar repetir o mesmo utilizado na virada anterior. Para ajudar na missão, listamos dez ideias de decoração de Ano-Novo para entrar 2023 com o pé direito e em grande estilo. Inspire-se!

Decoração de Ano-Novo para ambientes integrados

Se a sua área de estar combina amplos ambientes, qual marcar a passagem entre eles com uma decoração especial. Nesse caso, balões brancos e cortina de borla dourada fazem uma dupla e tanto.

Espalhadas pelo piso

Posicionadas estrategicamente no piso, as bexigas e esferas espelhadas dão o ar de festa arrebatadora à decoração de final de ano. Brinque com as cores (prata, dourado e branco) e impressione os convidados.

Na lareira ou aparador

Nem todo mundo tem uma lareira em casa, logo, vale adaptar essa ideia para o aparador. Velas brancas, alguns galhos secos, muitas cortinas de borla, esferas espelhadas e o varal de estrelas douradas compõem essa ideia charmosa. Repare também nos vasos recheados de capim-dos-pampas. Belíssimo, né?

Aproveite o décor de Natal

Quem disse que a decoração de Réveillon deixa de lado os elementos natalinos? Aqui eles surgem como protagonistas da bancada. A dica é apenas substituir o vermelho Natal pelo branco de Ano-Novo.

Mesa posta de Ano-Novo

Outra ideia para destacar a decoração de Natal na virada é utilizá-la como centro de mesa. Aqui, ela ganhou castiçais altos e dourados com velas brancas e estrelinhas espalhadas pelos jogos americanos.

Para atrair fortuna em 2023

Que tal já pensar nos desejos para o novo ano? Os chocolatinhos em formato de moeda ganham destaque nesse cantinho. Vale até criar um simbolismo especial com seus convidados.

Drinques performáticos

Mais uma ideia para o aparador. As bexigas douradas ganharam fitilho – detalhe que fez toda a diferença –, e o pisca-pisca foi parar na parede. Sobre o móvel, taças de champagne decoradas com pompons prateados. Que tal?

Preto também pode!

Pouco utilizado na decoração de Ano-Novo, o preto ajuda a destacar as cores mais tradicionais da festa. Nessa mesa posta, copos e toalha ajudam a ressaltar os balões dourados e o marcador de lugar em formato de coroa.

Décor sóbrio

Com base neutra e detalhes discretos dourados na louça, essa mesa posta aposta no charme das esferas espelhadas como centro de mesa. A brincadeira com diferentes tamanho e os copos âmbar com velas garantem o encanto da decoração.

Para ninguém confundir!

Para finalizar com chave de ouro, uma dica prática e charmosa para marcar o dono de cada taça: estrelas douradas personalizadas. Você só precisa de papel-cartão e uma caneta.