Pós-graduação: dicas para se dar bem

Foto: Getty Images

Fazer uma pós pode parecer mais cansativo do que uma graduação. Prestar atenção na aula aos 20 anos, mesmo depois de uma noite ruim, em geral é mais fácil do que aos 30, tendo dormido bem. O problema não é a idade, mas a mudança na motivação. “Na graduação, você sente que precisa se formar logo. Já a pós, todo mundo acha que pode fazer agora ou depois”, diz a neurocientista Suzana Herculano-Houzel. E aprender depende justamente de motivação, já que só entra em nossa memória o que nos despertou interesse. Sem contar que, nessa fase, o trabalho geralmente já ocupa uma parcela enorme da nossa atenção. Descubra como fazer esse cérebro sobrecarregado engatar no estudo de novo.

Foco, foco, foco

Não, nós não somos capazes de dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. “Quem está realmente atento ao que lê nem compreende conversas ao redor”, afirma a neurocientista Suzana. Portanto, se isole de qualquer interferência, inclusive as virtuais.

Ligue os pontos

Aprendemos mais ao fazer associações. Pense em ligações entre os conteúdos das disciplinas da pós e crie exemplos reais ao lado dos conceitos abstratos. Essas associações ajudam também a resgatar o que você já aprendeu e achava que tinha esquecido.

O cérebro cansa

Depois de uma hora estudando, sentimos fadiga mental (quando a visão começa a ficar turva, sabe?), pois o cérebro fica bioquimicamente cansado. Para render mais, é preciso tirar meia hora de soneca ou variar o tipo de estudo. “Se estava fazendo cálculos, passe para uma leitura. O cérebro trabalha o tempo todo, mas certas áreas se desgastam mais de acordo com a tarefa”, diz Suzana.

Ajude-se a aprender

3G sem Facebook: Pode levar o tablet para a aula, mas só para complementar pesquisas. Enquanto você checa o Face, a absorção dos conteúdos é nula.

Revisão recente: Após oito horas, no máximo, volte aos temas da aula. Releia as anotações e tente reescrevê-las de forma mais organizada. Assim você consolida o que aprendeu.

Converse, sim: Falar com alguém (colega de trabalho, namorado, mãe ou qualquer outra pessoa) sobre o que viu em classe ajuda no aprendizado.

Horário fixo: Não espere ter vontade de estudar. Marque um horário na agenda, nem que seja só meia hora por dia. O mais importante é que, nesse momento, sua atenção seja total.

Três perguntas importantes de se fazer antes da matrícula

Tem tempo?

Não basta levar em conta as aulas e passar por cima das leituras e trabalhos extraclasse. “Fazer uma pós só pelo certificado é perda de tempo e dinheiro”, diz o especialista em orientação profissional Leo Fraiman.

Vai receber apoio?

Explique aos pais e namorado que você precisará se manter meio ausente. “Mostre que é um esforço de um ou dois anos que pode render frutos para a vida toda. Quem ama quer bem e apoia”, diz Leo.

Está preparada?

Se você fez uma graduação ruim, pode ter dificuldade em acompanhar uma pós mais puxada. Nesse caso, melhor moderar a expectativa. “Considere a possibilidade de repetir disciplinas. É melhor gastar mais tempo e fazer bem feito.”