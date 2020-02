O que são commodities?

O cafezinho e o açúcar que você consome, por exemplo, são commodities

Commodities são mercadorias que têm seus valores estipulados de acordo com as cotações do mercado internacional.

Alguns produtos e outras matérias-primas, como o café, a soja, o cobre, o aço e o petróleo, são negociados sob a forma de contratos na Bolsa de Mercadorias e Futuro, a BM&F Bovespa.

A lógica é a seguinte: quanto maior a procura dos compradores, mais elevado será o preço da commodity e vice-versa. É assim que funciona a especulação comercial.

Quando os produtos agrícolas estão na entressafra, os preços tendem a subir ainda mais. Logo, este acréscimo é repassado para nós, consumidores.

Conheça os quatro tipos de commodities:

· Commodities agrícolas: soja, suco de laranja congelado, trigo, algodão, borracha, café, etc.

· Commodities minerais: minério de ferro, alumínio, petróleo, ouro, níquel, prata, etc.

· Commodities financeiras: moedas negociadas em vários mercados, títulos públicos de governos federais, etc.

· Commodities ambientais: créditos de carbono.

Fonte: Márcia Tolotti, psicanalista, consultora em educação financeira