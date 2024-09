7 líderes de sucesso que irritam qualquer homem

Toda mulher sabe a dificuldade de alcançar cargos de liderança. Prova disso é que apenas 6% das CEOs no mundo são femininas, segundo uma pesquisa realizada em 2023 pela Deloitte, companhia de auditoria e consultoria. No Brasil, o cenário é ainda mais desigual, com elas ocupando apenas 2,4% dessas posições.

Os obstáculos vão desde barreiras estruturais até preconceitos enraizados na cultura corporativa. Além disso, muitas enfrentam a “dupla jornada“, conciliando carreira e responsabilidades domésticas, o que pode limitar suas oportunidades de ascensão profissional. E mesmo quando chegam a postos altos, elas costumam enfrentar expectativas maiores e são frequentemente avaliadas de forma mais crítica do que seus pares masculinos.

Outro fator que agrava essa dificuldade é a ausência de políticas corporativas voltadas para a equidade de gênero, como programas de mentoria, apoio à maternidade e iniciativas de inclusão. A representatividade também importa – uma vez que, quando há menos modelos femininos a serem seguidos, dificulta o crescimento de novas líderes.

É por isso que reunimos sete nomes de sucesso que transformam e inspiram o mercado de trabalho:

Luiza Trajano, Magalu

Presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano é uma das empresárias mais bem-sucedidas e influentes do Brasil. Sob sua liderança, a marca cresceu de uma pequena loja familiar para se tornar uma das maiores redes de varejo do país. Além disso, ela foi pioneira em estratégias de inovação no setor, levando a empresa a ser um exemplo de transformação digital no varejo.

Fundadora do grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 100 mil mulheres em prol de causas como igualdade de gênero, empoderamento feminino, combate ao racismo e educação, Luiza usa sua influência para promover mudanças sociais significativas. Em 2021, foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. “De uma coisa tenho certeza: nós, mulheres, podemos ser aquilo que queremos e optamos ser”, declarou recentemente nas redes sociais.

Adriana Barbosa, Preta Hub

Adriana é uma empreendedora de destaque no Brasil. Ela atua há mais de 20 anos impulsionando negócios de afroempreendedores e fortalecendo a economia criativa ligada à cultura negra. É reconhecida por seu trabalho à frente da plataforma Preta Hub e da Feira Preta, o maior evento de cultura negra da América Latina.

Seu trabalho é centrado em criar oportunidades e visibilidade para empreendedores negros, promovendo diversidade e inclusão no mercado. A profissional já foi amplamente reconhecida por seu impacto social. Em 2020, foi eleita pela BBC como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo, e também recebeu o prêmio Most Influential People of African Descent (MIPAD), que reconhece personalidades afrodescendentes.

Tania Cosentino, Microsoft Brasil

A executiva é um dos destaque no setor de tecnologia, atuando como presidente da Microsoft Brasil desde 2019. Com uma sólida carreira em inovação, ela foi responsável por liderar a transformação digital da marca, colocando-a em posição de destaque no cenário nacional.

Sob sua gestão, a empresa criou o programa Women Entrepreneurship (WE), com o foco em estimular o empreendedorismo feminino em startups de base tecnológica que tem pelo menos uma mulher entre os acionistas. Tânia foi eleita pela Forbes como uma das 100 Mulheres Mais Poderosas do país e, em 2021, foi incluída na lista das 10 mulheres mais influentes da tecnologia.

Roberta Medina, Rock in Rio

Ao lado do pai, Roberta é quem organiza e comanda as versões nacionais e internacionais de um dos maiores festivais de música, o Rock in Rio. Por crescer nos bastidores e conhecer a dinâmica da organização, é ela quem ajuda na evolução dos projetos a cada ano.

Além de ser jurada do programa ídolos, em Portugal, a líder é conhecida por seu trabalho voltado para a sustentabilidade e responsabilidade social. Com o projeto “Por Um Mundo Melhor”, lançado em 2001, ela mostra que pequenas mudanças de atitude do dia a dia têm um grande impacto sobre o futuro do planeta. Em 2008 e 2010, por exemplo, o Rock in Rio Madri investiu cerca de 1,3 milhões de euros no plantio de árvores, no Projeto Carbono Zero, em ações de conscientização sobre as alterações climáticas e na oferta gratuita de transporte público para todos os assistentes do evento — garantindo a redução de toneladas de CO2 para a atmosfera.

Briza Bueno, Aliexpress

Com quase 15 anos de experiência em e-commerce, Briza Rocha Bueno é diretora do AliExpress para a América Latina. Ela foi responsável pela implementação da operação de marketing da marca no Brasil e da operação nos Estados Unidos e no México. A profissional acredita que, apesar da quantidade de mulheres dentro das empresas ter crescido, ainda faltam oportunidades em cargos superiores.

Em 2010, liderou o rebranding da Americanas, além da criação de posicionamento e go-to-market da Ame Digital e do reposicionamento do Shoptime. “A sociedade colocou muitas crenças limitantes nas nossas cabeças durante muito tempo – sofremos com a síndrome do impostor mais do que os homens, por exemplo, o que faz com que muitas tenham medo até de tentar essas posições”, declara.

Para ela, uma das principais características de uma boa líder é estar aberta a ideias diferentes das suas. “Olhar para pontos de vista distintos significa um time diverso – de classe social, de crença, de gênero… Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de construir coisas que nem imaginamos ser possíveis.”

Roberta Coelho, MIBR

Roberta Coelho é CEO do MIBR (Made in Brazil), uma das organizações de eSports mais tradicionais e reconhecidas do país. Com uma carreira marcada por sua atuação em grandes projetos ligados à inovação e tecnologia, ela assumiu a liderança da empresa em 2021, trazendo uma visão inovadora para a organização no cenário competitivo de jogos eletrônicos. Sua chegada ao comando é um marco no mundo dos games, que tradicionalmente tem uma presença masculina predominante.

“As organizações precisam ter regras para incluir mulheres em cargos de confiança – isso significa entender que é bom ter diversidade. As mulheres são criativas e se viram nos trinta, o que agrega muito no dia a dia”, declara. “Eu adoro a sensação de dar a mão, ensinar e formar profissionais.”

Antes de ingressar no MIBR, Roberta foi executiva do Rock in Rio, onde liderou o projeto Game XP, o maior evento de jogos da América Latina. Sob seu comando, a marca tem se consolidado como uma referência global, ao mesmo tempo em que trabalha para promover a inclusão e diversidade dentro da indústria. “A mulher tem que estar onde ela quiser, fazer o que quiser e ser o que ela quiser ser“, avalia.

Bruna Tavares, BT

Bruna é uma das principais referências brasileiras no universo da maquiagem, já que transformou sua paixão por beleza em uma marca de sucesso. Sua trajetória começou em 2009 com um blog, onde compartilhava dicas e resenhas. Em 2016, ela deu um passo além e lançou a Linha Bruna Tavares, que se tornou um fenômeno no mercado de cosméticos.

Reconhecido pela alta qualidade, o portfólio da Bruna Tavares inclui batons, sombras, bases, corretivos e outros itens que agradam tanto o público consumidor quanto profissionais da área. O sucesso se reflete em números impressionantes. Apenas em 2021, ela registrou um faturamento de R$ 120 milhões, com mais de 2,5 milhões de produtos vendidos.

