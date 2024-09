Como salvar e hidratar os seus lábios durante o tempo seco

Mesmo com o inverno chegando ao fim, o tempo seco se mantém intenso por conta dos atuais problemas ambientais. Consequentemente, o corpo sente (e muito) os efeitos da secura, com algumas partes do corpo, especialmente os lábios, sofrendo ressecamento extremo.

O que um bom hidratante labial precisa ter?

O dermatologista Fábio Gontijo recomenda que o hidratante labial tenha, em primeiro lugar, fator de proteção solar de, no mínimo, 30 FPS, sem conter potencial irritativo ou alergênico. “Infelizmente, boa parte da indústria de cosméticos vende uma realidade que muitas vezes não é possível ser alcançada na prática”, alerta Gontijo.

Por isso, muito além dos possíveis efeitos estéticos oferecidos, o principal ponto a ser analisado na hora da compra é a segurança dos componentes na formulação. O médico também indica itens que aumentem a saúde dos lábios, dentre eles o ácido hialurônico, vitamina E e Aloe Vera.

Em contrapartida, o mercado está repleto de opções, o que acaba criando dúvidas sobre quais são os melhores e o que realmente funciona para hidratar os lábios. A seguir, listamos aqueles verdadeiramente capazes de manter a sua boca linda e saudável!

1.Gloss da Dior – R$ 249,00

O gloss da famosa grife francesa é um dos melhores no quesito hidratação. Além de ser um item extremamente cobiçado, devido a sua cor rosa super delicada que combina com todos os tons de pele, ele possui ácido hialurônico em sua composição. Com isso, é capaz de duplicar a camada de hidratação, estendendo a sua durabilidade por muitas horas.

2.Hidratante labial epidrat lábios mantecorp – R$ 72,99

Focado em proporcionar proteção solar, possui FPS 30. Previne queimaduras solares e é hipoalergênico, ou seja, não causa alergias. O produto também não deixa cheiro ou sabor residual.

3.Reparador Labial Cicaplast Lábios das La Roche-Posay – R$ 69,90

Essa maravilha da Cicaplast hidrata e repara os lábios rachados. Além disso, promove alívio desde a primeira aplicação, protegendo o lábio de agressões externas. Ah, e de quebra, traz água termal desenvolvida exclusivamente pela marca em sua composição.

4.Bepantol Derma Regenerador Labial – R$ 32,99

Rico em vitamina E, poderoso antioxidante, o Bepantol Derma possui FPS 50, o que acaba sendo um diferencial dentre as outras opções. Sua hidratação é profunda, e por isso, quem possui lábios mais sensíveis deve aplicá-lo logo no início da manhã.

