Saúde mental é tema de interesse das mulheres no ambiente corporativo

O mês de março é conhecido como sendo o mês das mulheres e conta com ações e iniciativas que buscam colocar a temática em pauta, principalmente quando o assunto é gênero e mercado de trabalho. Neste ano, uma pesquisa realizada pela empresa Apsen, uma das maiores indústrias farmacêuticas nacionais, com cerca de 1.000 colaboradoras, aponta que o ponto de maior importância para as profissionais é a saúde mental.

Para a psiquiatra e doutora em saúde mental da Universidade de São Paulo, Maria Cecília Freitas, o resultado não foi à toa. Afinal, a jornada dupla de trabalho entre ambiente doméstico e corporativo afeta diretamente as mulheres. “A sobrecarga de tarefas nas diferentes esferas da vida, tidas pela sociedade de forma geral como responsabilidade primária feminina, pode se associar a um desgaste crônico, que é fator de risco para doenças como ansiedade e depressão. Expandindo para o contexto do mundo corporativo, o acolhimento e a construção de uma rede de apoio são essenciais para essa mulher sobrecarregada”, afirma.

De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), depressão e ansiedade são as duas condições de prejuízos à saúde mental que mais acometem o universo feminino em comparação aos homens e, justamente por isso, as companhias precisam ter programas e políticas de flexibilização sólidas de suporte para as funcionárias. “As empresas que miram somente na performance, sem contextualizar e sem levar em conta a saúde mental, estão, na realidade, contribuindo ainda para o aumento de patologias mentais agravadas pelo trabalho, que especificamos como burnout”, alerta a psiquiatra.

O tema, que ficou em destaque, seguido por assuntos como liberdade financeira, liderança feminina e autocuidado, foi o escolhido para ser discutido no evento da empresa que celebrou o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, com um encontro presencial para cerca de 150 mulheres, transmitido de forma on-line para todas as colaboradoras espalhadas pelo Brasil.

MULHERES FORTES SE APOIAM

A pauta saúde mental foi o tema escolhido pelas colaboradoras da Apsen para o encontro “Mulheres Fortes se Apoiam”, uma das iniciativas do programa Constelar, que promove diversidade, equidade e inclusão na companhia. Em busca de criar um ambiente seguro e igualitário para os profissionais, a empresa valoriza a diversidade como um de seus pilares e, por isso, o programa lidera projetos com marcadores sociais como gênero, raça, faixa etária e pessoas com deficiência.

Renata Spallicci, vice- presidente executiva da Apsen, é a idealizadora do programa e acredita que criar conexões é uma forma de apoiar as profissionais e transformar o ambiente de trabalho, por meio da conscientização e valorização do empoderamento feminino. “Graças ao programa, que é uma iniciativa permanente ao longo do ano, as colaboradoras podem participar de rodas de conversa, workshops, lives, palestras e debates sobre os desafios femininos no ambiente corporativo. Temos metas corporativas de ampliar as mulheres na liderança e foco em impulsionar a carreira dessas profissionais”, diz.

Sempre levando em consideração os temas que fazem sentido para as colaboradoras, a programação do mês da mulher na Apsen prevê ainda um workshop de autoconhecimento conectando corpo e mente, roda de conversa sobre o universo feminino, palestra para homens e mulheres sobre como desconstruir o machismo e, ainda, o lançamento do Podcast Constelar, que narra histórias de superação de colaboradores Apsen.

“Investir no cuidado das pessoas no ambiente corporativo traz resultados muito positivos no dia a dia do colaborador e da empresa, pois a pessoa que se sente acolhida e representada pela companhia em que trabalha, se torna muito mais feliz e realizada de diversas formas. É fundamental que programas como esse existam nas empresas”, finaliza a vice-presidente.