Luiza Trajano é a líder com melhor reputação do Brasil pelo 4º ano seguido

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, foi indicada pelo quarto ano consecutivo como a líder de negócio com melhor reputação no Brasil. A pesquisa foi realizada pela consultoria espanhola Merco, que avalia a reputação das empresas desde 2000, através de cinco etapas que envolveram 16 grupos diferentes.

“Com muita emoção e responsabilidade, agradeço a cada um que votou em mim. Podem ter certeza de que meu compromisso com o certo, com a reputação e com o Brasil continua ainda muito mais forte, principalmente depois desta quarta vez sendo eleita a líder de melhor reputação do país”, afirmou Luiza Helena Trajano, em nota.

Além da conquista, outro ponto que vale a pena ressaltar é que Luiza é a única mulher que aparece no top 10 da pesquisa.

Frederico Trajano, CEO da empresa, também apareceu no ranking, ocupando a sétima posição. Esta é a segunda vez na história do ranking em que duas pessoas da mesma empresa aparecem entre os 10 melhores.

O Magazine Luiza ficou em terceiro lugar no ranking setorial do varejo.

Confira o top 10 completo da pesquisa

1º lugar – Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil;

2º lugar – Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau;

3º lugar – Fábio Coelho, do Google;

4º lugar – Roberto Setubal, do Itaú Unibanco;

5º lugar – Arthur Grynbaum, do Grupo Boticário;

6º lugar – Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital;

7º lugar – Frederico Trajano, do Magazine Luiza;

8º lugar – Abílio Diniz, da Península Participações;

9º lugar – João Paulo Ferreira, da Natura;

10º lugar – Alexandre Costa, da Cacau Show.