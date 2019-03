Fiamma Zarife, CEO do Twitter, e Marília Rocca, CEO da Hinode, foram palestrantes do Fórum CLAUDIA 2019, que aconteceu nesta quarta-feira, 20 de março, no Teatro WTC, em São Paulo.

As profissionais participaram do painel ‘As perguntas que as CEOs mais ouvem e as respostas menos óbvias’.

A primeira pergunta foi a mais ouvida por elas: você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher?

Marília respondeu que sofreu por ser muito nova e ter grandes responsabilidades. Além disso, a maternidade também foi uma questão em sua trajetória. “Até mulheres me diziam ‘agora eu quero ver’, como se eu não pudesse ser boa profissional após ser mãe”, contou.

Já Fiamma disse que, antigamente, respondia que não, mas que ao olhar com mais cuidado para trás, sente nas brincadeiras e interrupções um preconceito velado.

Quando perguntadas sobre como elas administram o dia a dia, elas responderam que as mulheres precisam contar com uma rede de apoio. “Se não dá para ir buscar meu filho na escola, outra mãe me pergunta se não quer que eu o leve para casa e isso é muito importante”, disse Fiamma.

Outra questão abordada foi se elas sentem que os filhos podem cobrá-las no futuro por uma certa ausência. Fiamma conta que lida com a questão com leveza. “Quando meu filho reclama, eu digo que vou levá-lo ao shopping para escolher outra mãe. Ele responde que não, que me ama e pronto, assunto resolvido”.

Marília ressalta o orgulho que os filhos sentirão. “Eles são orgulhosos do que a gente faz, tenho certeza disso”.

“Qual o conselho você daria para uma mulher que quer ser como você” foi outro questionamento. Elas foram enfáticas: nenhum. “É pessoal, escolha seu próprio caminho para trilhar”, falou Marília. “Eu choro, tenho minhas inseguranças… defina o que é sucesso para você”, afirmou Fiamma.

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

