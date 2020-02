Ganho R$ 6 mil por mês com maquiagem

Hoje eu faço os meus horários de trabalho

e tenho tempo para ficar com meus filhos

Foto: Bob Paulino

Uma maquiadora precisa do tino comercial de um vendedor e do espírito de um artista. Não adianta saber tudo sobre cosméticos se não houver força de vontade para correr atrás de emprego. Há dois anos, saí em busca de um salão de beleza onde pudesse fazer meu primeiro trabalho como maquiadora.

Eu não tinha portifólio – só disponibilidade para mostrar meu talento. No primeiro salão em que entrei, no bairro da Lapa, em São Paulo, pedi a uma atendente que servisse de modelo pra mim. Fiz uma maquiagem simples em apenas cinco minutos. Foi um sucesso. Me pediram para voltar no dia seguinte.

Eu estava infeliz no emprego que tinha

Meses antes, minha carreira estava estagnada. Eu era gerente executiva de um banco havia 12 anos. Lá, eu só fazia o que meus chefes pediam. Eu queria mais desafios e responsabilidades. Naquela rotina estafante, um dos meus divertimentos era trocar dicas de beleza com as colegas de trabalho. Toda vez que eu encontrava um produto novo, avisava sobre onde comprá-lo. Me tornei a representante no Brasil de uma marca norte-americana de cosméticos.

No final de 2006, fiquei grávida. Cheguei à conclusão de que voltar da licença-maternidade com a mesma rotina seria o fim. Como a perspectiva de mudança era zero, saí do banco.

Por conta da representação da marca de cosméticos, percebi que faltavam maquiadores no mercado. Não apenas em salões de beleza, mas em eventos e até mesmo em locais que as pessoas não costumam associar ao uso de maquiagem.

Exemplo disso são as empresas que trabalham com atendimento ao público. Os funcionários podem ser bem arrumados, mas se exibirem uma pele manchada ou olheiras, derrubarão a credibilidade da empresa.

Depois do curso, fiquei mais confiante

Fiz um curso livre de maquiagem no Instituto Krizek, em São Paulo. Essa experiência foi essencial para que eu dominasse as técnicas que antes tratava como passatempo. Aprendi a pesquisar tendências na internet e fiz contatos com outras maquiadoras. Fiquei confiante do meu talento como profissional e fui à caça de emprego.

Atualmente, reservo pelo menos dois dias da semana pra prestar consultoria de moda em empresas. Em outros três dias, faço maquiagem no salão de beleza onde comecei minha carreira. E separo um dia para ensinar técnicas às consultoras daquela marca de cosméticos que represento. Às vezes dou aulas de automaquiagem para outras mulheres.

Com os salários dessas quatro atividades, tiro R$ 6 mil por mês. No banco, em alguns meses, eu até ganhava mais do que atualmente, mas não tinha a independência de agora. Hoje eu faço os meus horários de trabalho e, por incrível que pareça, tenho tempo para ficar com meus filhos, de 3 e 7 anos, todas as manhãs. A maquiagem foi uma das melhores escolhas que fiz na minha vida.

Profissional deve acumular funções ao atender clientes

Uma profissional ideal deve dominar várias tarefas. ”Além de maquiar, ela pode fazer uma escova ou a sobrancelha da cliente. A maquiagem nunca está sozinha numa produção”, diz Alexandre Krizek, do Instituto Krizek, em São Paulo.

O especialista explica a importância dos cursos na área: ”O estudante aprende a combinar produtos e ter sensibilidade na hora de maquiar”, diz.

A remuneração varia de acordo com a área de atuação. Quem trabalha em salão de beleza recebe por cliente atendido. Em sessões de fotos, é possível ter um cachê diário de até R$ 300. ”Uma das vantagens é participar de produções sofisticadas, com tudo pago”, diz Eduardo de Souza, professor do Senac.

Maquiadoras em início de carreira ganham R$ 1 200 por mês. Profissionais de sucesso faturam até R$ 8 mil.