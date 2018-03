O que pode acontecer na vida de uma mulher bem-sucedida, em alto cargo de uma multinacional, que decide que é hora de desacelerar? No caso de Maria Laura Tarnow, abrir mão da presidência da Estée Lauder Companies para estar mais perto dos filhos não significou deixar para trás a trajetória profissional brilhante.

Ela foi entrevistada por Ana Paula Padrão, diretora de redação de CLAUDIA, para o painel “Sem medo de errar: por que tirei um sabático e como voltei para a mesma empresa”, exibido em vídeo no Fórum CLAUDIA #EuTenhoDireito, no WTC, em São Paulo, nesta terça-feira.

“Minha filha nasceu quando eu tinha 27 anos. Meu filho, quando eu tinha 30. Eu trabalhava muito, desde muito jovem. E sempre pensei: um dia, eu queria parar e ter um tempo para mim”, contou ela, que tempos depois aceitou o convite para retornar à mesma posição na companhia.

No processo de decisão –feita após muito planejamento, ela ressalta- o apoio do marido serviu como “último empurrãozinho”. “Eu não tenho aquela pessoa que depois vai falar para mim assim: Eu avisei”, concluiu na ocasião. A proximidade com as crianças valeu a pena. “Não me arrependi e, sinceramente, até recomendo.”

A sondagem para retornar à presidência da empresa teve um lance de destino –a pessoa que substituiu Maria Laura estava deixando o posto– mas não só. Fora do cargo, ela nunca deixou de cultivar contatos no mercado mesmo que, como lembrou, “quando você deixa o crachá de lado, sua rede de relacionamentos diminui”.

A conclusão para a pausa e a retomada: “O coração da gente nunca mente. Se você tem um pouco de dúvida, espera. Respira, pensa”, resume. “A intuição vem com a experiência. Ela está embasada. Eu conhecia o que eu queria.”