Tudo sobre leave-in

Tire todas as suas dúvidas sobre leave-in

Leave-in, creme para pentear, creme sem enxágue… Vários nomes para um mesmo produto – próprio para deixar nos cabelos, após a lavagem. Um santo aliado da nossa beleza que, além de hidratar instantaneamente, facilita o penteado e modela os fios conforme seu gosto.

Pela embalagem, você pode escolher entre aqueles que agem com o calor do secador/chapinha, que dão proteção solar (ideais para passar na hora de ir à praia), que definem o cacheado ou deixam o fio mais liso… Não faltam opções! Quer ver?

Aprenda a usar

Faça certo

Após lavar a cabeça – e antes de desembaraçar os fios, para evitar quebras – separe o cabelo em mechas. Coloque o creme nas mãos, esfregue-as e passe no comprimento! “Aplicar o produto assim, aos poucos, garante que ele fique bem espalhado”, explica o hair stylist Marcos Coraza. “E dê espaço de 2 cm da raiz para não deixá-la oleosa”, completa Miyuki Ishizaka, técnica da Honma Tokyo.

Fique esperta!

De acordo com o cabeleireiro Ruben Navarro, é preciso atenção na hora de escolher o produto. Muita gente compra cremes para o tipo de cabelo que deseja ter e não para aquele que, de fato, tem. Outro erro é durante a aplicação. Passar mais do que o necessário deixa a aparência pesada!

Não exagere na dose de leave-in

Quanto passar?

Se exagerar na dose do leave-in, terá de lavar o cabelo novamente – ou ele ficará com aparência oleosa, nada agradável! Para evitar isso, Ruben Navarro ensina a medida certa: “Depende do comprimento e do volume do cabelo, mas baseie-se sempre no tamanho de uma moeda de R$ 0,10. Se achar que precisa de mais, vá repetindo essa dose”

Quer alisar ou enrolar?

Para alisar

Muitos leave-ins têm promessa alisante ou facilitadora de escova. Porém, a maioria dos cremes cumpre melhor a função com o secador ou chapinha. Motivo: o componente alisante age com o calor dos aparelhos, reduzindo volume, frizz e deixando a aparência mais lisinha. Além de oferecer, claro, proteção térmica!

Para definir os cachos

Vale usar um creme específico para essa função. “Ah você comprou um leave-in comum, mas quer os cachos mais poderosos? Sem problemas: coloque o creme nas mãos com um pouco de gel ou pomada modeladora e vá passando nos fios, amassando, até sentir resultado”, ensina o hair stylist Marcos Coraza.