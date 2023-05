Terapia capilar: como funciona e qual a função

Parte de qualquer rotina de beleza, os cuidados com os fios são uma excelente maneira de deixar o cabelo saudável, bonito e cheiroso. Mas nem sempre os hábitos que mantemos em casa ‒ lavar, massagear e pentear ‒ são suficientes, por isso ficamos atentas aos procedimentos em alta do mercado, entre eles está a terapia capilar.

“É um conjunto de técnicas e tratamentos terapêuticos para melhorar a saúde do couro cabeludo e dos fios”, explica a tricologista Thaís Magalhães. Seja para lidar com oleosidade, caspas ou até dermatite, é indicada. Ela é feita a partir de utensílios perfurantes que injetam produtos, como óleos essenciais e vegetais, na raiz através da microagulhadas, depois de descobrir quais problemas devem ser tratados.

Quais condições podem ser tratadas?

A terapia capilar atua em diversas questões. “Alopecias (androgenética, areata, tração, fúngica, fibrosante frontal), eflúvio telógeno, dermatite seborreica, inflamação, queimaduras solares, psoríase, foliculites, caspas e oleosidade excessiva são tratadas”, de acordo com a especialista em terapia capilar Mariana Mageschi.

Como é feito o diagnóstico dos problemas capilares que requerem terapia capilar?

Tudo começa com a busca pela causa do problema, considerando o estilo de vida do paciente e possíveis agravantes. Essa etapa, quando associada à utilização de medicamentos e análise cirúrgica, cabe ao médico dermatologista. Os terapeutas capilares podem analisar o folículo a partir do exame de tricoscopia, segundo a profissional.

“Durante a avaliação, o terapeuta vai observar a aparência do cabelo e do couro cabeludo, verificar a presença de lesões, inflamações ou outras anormalidades, avaliar a qualidade dos fios, como sua textura, densidade e elasticidade, e questionar sobre hábitos de cuidados com os cabelos e uso de produtos”, acrescenta o tricologista Kevin Porto.

A terapia capilar pode ser combinada com outros tratamentos capilares, como transplante capilar ou medicamentos?

“O cuidado multidisciplinar é muito importante para o sucesso do tratamento. Ainda mais porque, em alguns quadros, medicamentos podem ser cruciais, e, então, a terapia funciona como complemento”, diz Thais.

Quanto tempo em média dura um tratamento para cada paciente?

A duração do procedimento depende do diagnóstico do paciente, pois problemas diferentes exigem mais ou menos tempo. “Um eflúvio telogeno, por exemplo, pode durar de 3 a 11 meses. Para a alopecia androgenética, por outro lado, é necessário um tratamento contínuo, pois a doença não tem cura”, segundo Mariana.

A terapia capilar é indicada para todos os cabelos ou existem restrições?

Ela serve para todos os tipos de cabelos. É um tratamento que cuida de distúrbios presentes no sistema capilar, mas também pode ser preventivo, segundo Kevin. “Quanto antes você cuidar do seu couro cabeludo melhor a qualidade de vida dos seus cabelos você terá!”

Há riscos associados à terapia capilar?

Gestantes, hipertensos, pessoas com sensibilidade ou alergia fazem parte do grupo que exige mais cautela na hora de realizar os trabalhos, explica ele, pois, no contrário, é possível prejudicar a região. Caso surjam efeitos colaterais, procure imediatamente um dermatologista.