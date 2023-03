Como fazer o cabelo crescer mais rápido?

Cabelo longo e saudável é o sonho de muita gente. A dificuldade encontrada no meio do caminho junto a insistência de meses para obter resultados, no entanto, podem ser desgastantes. Por isso, suplementos, cuidados e corte das pontas dos fios são estratégias usadas para tornar o processo mais rápido. Mas será que algum deles é realmente efetivo? Neste texto, conversamos com dermatologistas que explicam mais sobre o assunto.

O que faz crescer o cabelo?

“A velocidade do crescimento do cabelo é determinada pela genética”, de acordo com a dermatologista Isadora Rosan. Fatores externos, no entanto, têm impacto nisso. “Doenças dermatológicas e sistêmicas, desnutrição, tabagismo, dano térmico e químico ao fio, além de alterações hormonais podem influenciar na aparência, espessura e quebra do fio.”

Fases do crescimento

Em geral, o cabelo cresce um centímetro por mês, mas varia conforme a pessoa, por conta do ciclo capilar, que tem três fases: anágena, catágena e telógena. A que nos interessa, para esse assunto, é a primeira, que é responsável pelo tempo que aquele fio vai crescer, segundo a médica Marcela Pavan. Quanto mais longa é, maior o cabelo fica. “Cada pessoa tem a duração dessa etapa de acordo com o que sua genética determinou, o que leva algumas a terem cabelos longos e outras não”, explica Isadora.

Vitaminas e manipulados funcionam?

Centenas de produtos feitos para o suposto crescimento dos fios são vendidos todos os dias. Mas e se eu te contasse que muitas vezes eles só servem para tirar dinheiro do seu bolso? Nada pode fazer seu cabelo crescer além do que sua genética permite, na velocidade que ela naturalmente tem, segundo as médicas. Só vai haver uma diferença quando a pessoa apresentar alguma desnutrição, por exemplo, com deficiência dos componentes e, portanto, necessidade de suplementação.

Cuidados com o cabelo fazem ele crescer mais rápido?

Lavagem, hidratação, massagem e cronograma capilar não aceleram o crescimento, apenas tornam os fios mais saudáveis, o que dá a impressão de que estão crescendo mais.

Cortar as pontas faz o cabelo crescer mais rápido?

Os cabelos são tecidos mortos e cortá-los, seja em qual tamanho for, não tem influência para o ritmo com que seu cabelo cresce. A ideia de que aumenta aparece porque, com o corte, a tendência é que a parte quebrada saia, o que gera a imagem de um cabelo mais inteiro e saudável.

Alimentação

A desnutrição pode prejudicar o crescimento e a formação dos fios, portanto a alimentação balanceada é necessária para que seu cabelo cresça dentro da normalidade.

Hábitos que prejudicam o crescimento do cabelo

Hábitos como tabagismo, uso de hormônios de forma indiscriminada, dieta pobre em nutrientes, fontes de calor por longos períodos, dormir com os cabelos molhados e ficar muitos dias sem lavar os fios podem atrapalhar o crescimento do seu cabelo.