6 dicas para recuperar cabelos danificados

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O ano mal começou e o seu cabelo já está pedindo socorro? Muitas mulheres passam por essa situação, principalmente durante o verão, que é o período em que as madeixas são expostas a mais agentes agressores externos, como a exposição ao sol sem proteção capilar, a água do mar, e até os produtos químicos adicionados em grandes quantidades na água da piscina.

Se você acabou se descuidando e já sente o ressecamento, pontas duplas, frizz, desbotamento e até alguns fios esverdeados, trouxe algumas dicas do que você pode fazer.

Evite fontes de calor

Secadores e modeladores, como babyliss e chapinha, também são responsáveis por deixar os cabelos sem vida e quebradiços, portanto, tente aprender finalizações que não demandem dessas ferramentas para que os fios não fiquem ainda mais prejudicados. Mas se ainda assim você precisar utilizá-las, lembre-se de sempre utilizar um protetor térmico e ajustar a temperatura para não fritar as madeixas.

Reforce a hidratação

A hidratação, nutrição e reconstrução são essenciais para manter a fibra capilar íntegra e saudável, portanto, é indispensável dedicar um tempinho a mais na sua rotina de cuidados para tratar. Aqui, ensino vários passos de como potencializar o seu tratamento com a máscara capilar em casa.

Faça um protocolo no salão

Todo mundo sabe que mesmo usando excelentes produtos em casa, alguns tratamentos não têm a mesma potência daqueles realizados por profissionais em um salão. Por isso, peça ao seu cabeleireiro um protocolo personalizado para as necessidades do seu fio. Vai ajudar muito nessa fase, fazendo com que a recuperação seja mais rápida.

Renove o corte do seu cabelo

Agora, se o comprimento está com mechas muito quebradas e pontas duplas, não há outra saída a não ser a manutenção do corte. Se você é do time das apegadas ao comprimento, tente remover um pouco a cada mês, assim você terá mais segurança e não precisa investir em uma mudança tão radical.

O cabelo ficou verde?

Se você está em uma viagem, pode tentar usar uma linha desamareladora, que pode ajudar a remover esse tom. Muitas vezes, não é possível. Então hidrate bem. E, quando voltar para a sua cidade, corra ao salão para remover esse pigmento. Aliás, cabelo desbotado também passa a impressão de malcuidado. Então aproveite para restaurar a cor.

Finalizadores são essenciais

Ativador de cachos ou CC Cream devem fazer parte da sua finalização. Para potencializar os resultados, aposte em um óleo de reparação nas pontas. Vale investir ainda naqueles produtos que agem enquanto você dorme, como séruns de nutrição intensiva, que nutrem profundamente os fios, combatendo as pontas duplas e promovendo a maciez.

Nesse vídeo trago mais dicas de como tratar cabelos quebradiços: