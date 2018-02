S.O.S. Verão: conheça os melhores tratamentos capilares

Não é difícil encontrar quem se delicie com horas na praia ou à beira da piscina e queira dar um jeito de, sempre que possível, aproveitar ao máximo o calor, até o momento em que o sol se esconde. Pena que a relação do cabelo com a estação mais vibrante do ano não seja assim tão bem resolvida.

Quando o clima esquenta, os fios sofrem, dia após dia, e isso acontece mesmo que não se possa tirar férias e viajar – nem sobre muito tempo para curtir pra valer o verão. “O simples fato de enfrentarmos uma luminosidade mais intensa nas idas e vindas ao ar livre já pode levar a alterações de textura e de cor dos fios”, explica a cabeleireira Débora Melro, do Studio W Iguatemi, em São Paulo.

Assim, no auge da temporada, o cabelo já começa a manifestar os danos sofridos. Ressecamento, pontas duplas, fios quebrados e queda são problemas comuns em época de altas temperaturas. Até o couro cabeludo demonstra fragilidade.

“Pode ficar irritado, descamar e desenvolver oleosidade excessiva e seborreia, quadro que, em casos mais extremos, chega a levar à queda”, alerta o cabeleireiro Tiago Parente, do TP Beauty Lounge, no Rio de Janeiro. Ter paciência e regularidade nos cuidados é a chave para reverter a situação.

Do xampu certo ao tratamento profissional, investigamos o que é possível fazer para combater os problemas mais frequentes e recuperar a força da fibra, o toque macio e o brilho saudável. “Com comprometimento, em um mês ou até menos, a beleza e o balanço estarão de volta”, diz Débora Melro.

Nível do dano

Fios Desbotados

Sol, sal e cloro causam oxidação dos pigmentos. No caso dos fios loiros, a água da piscina pode deixá-los esverdeados – culpa das microalgas, que se depositam na fibra capilar. Boa medida é uma limpeza profunda para remover resíduos e usar produtos para proteger, até reavivar a cor.

Tratamento no salão

Color Matching, L’Oréal Professionnel, a partir de 160 reais. Sistema de tonalização que, aplicado no comprimento e nas pontas, recupera a uniformidade da cor e ainda devolve ao cabelo a luminosidade.

Para usar em casa

Shampoo Kerashape Color, Goldwell, R$ 116. 2 Condicionador Color Protection, Alta Moda É…, Alfaparf, R$ 20

Nível do dano

Ressecamento

O sal e o iodo da água do mar e o cloro da piscina não perdoam; ressecam progressivamente os fios. O hábito de lavar a cabeça com maior frequência nos meses de calor contribui para deixá-los ainda mais ásperos, opacos e rebeldes.

“Um dos principais sintomas de que o cabelo está ressecado é ele se tornar incontrolável”, diz Débora Melro. “Se o ondulado perdeu a forma, o frizz aumentou muito ou o volume anda excessivo, fique atenta – a fibra capilar está precisando de nutrição.” Óleos e manteigas vegetais de tratamento, ceramidas e outros ativos que incluem lipídios e são emolientes estão entre os mais recomendados para combater esses sinais.

Tratamentos no salão

Shake de Brilho, Redken, a partir de 150 reais. Combina produtos da linha All Soft, de reparo intensivo, com uma dose de ativos reconstrutores. O foco é dar brilho e maciez. Sebastian Dark Oil Express, a partir de 190 reais. À base de um mix de óleos, como o de argan, hidrata os fios em poucos minutos.

Para usar em casa

Máscara de Tratamento Complexo de Óleos Nutritivos, Natura, R$ 31 Drama Queen Coco, Lola, R$ 49. 3 Kit Bomba de Reparação, Pantene, R$ 8,37

Nível do dano

Pontas Duplas

Hábitos como desembaraçar o cabelo ressecado com força, secar com velocidade muito forte ou expor os fios a vento intenso levam ao rompimento da fibra. Cortar evita que as pontas continuem se abrindo – remover de 0,5 a 1 centímetro costuma ser suficiente para resolver. Já nutrir, utilizar protetor térmico e aplicar um cosmético que sele as pontas temporariamente são medidas auxiliares. “No salão, tratamentos de reconstrução fortalecem a fibra e impedem que o problema se torne permanente”, indica Tiago Parente, lembrando a importância de usar o acessório certo para pentear. “Prefira escovas com cerdas flexíveis e espaçadas, que provocam menos tensão nos fios.”

Tratamento no salão

Infusão Capilar, Spa Dios, a partir de 330 reais. Aplicam-se um blend herbal equilibrante e, depois, o PP Cream, com colágeno, silício orgânico e proteína. Enzz Enzyme Shock, a partir de 350 reais. Baseia-se na ação de enzimas e peptídeos para aumentar a resistência e selar a fibra.

Para usar em casa

Ciment Thermique, Kérastase, R$ 146. 2 Super Selador Pontas Duplas, Garnier, Fructis, R$ 19,90. 3 Aqua Splash, Tangle Teezer, R$ 92

Nível do dano

Quebra

Os mesmos fatores que causam pontas duplas ocasionam quebras no comprimento. Além deles, a insistência em clarear o cabelo no verão acentua o problema. “Entre novembro e fevereiro, o ideal é não descolorir de jeito nenhum”, defende a médica tricologista Ana Carina Junqueira, de São Paulo.

“Quando a fibra capilar está frágil e porosa, os componentes químicos da descoloração penetram mais profundamente e chegam a causar o triplo de danos.” Se a quebra já ocorreu, a solução é caprichar nos tratamentos que tragam estrutura para os fios. “Escolha fórmulas com ativos reconstrutores, como proteínas e aminoácidos, e substâncias emolientes”, ensina Débora Melro. “Senão, o cabelo pode ficar rígido e quebrar mais.”

Tratamentos no salão

Pro Fiber Rectify, L’Oréal Professionnel, a partir de 250 reais. No lavatório, são aplicados quatro produtos que regeneram as cutículas e fortalecem os fios. Finaliza-se com um leave-in. Liquid Hair Preenchimento Molecular, Wella, a partir de 243 reais. Loção ativada pelo calor do secador que preenche irregularidades da fibra.

Para usar em casa

Luxe Keratin Conditioning Cream, Wella Professionals, R$ 157,14. 2 Cicatri Renov, L’Oréal Paris, R$ 12,90. 3 Naturaltech Nourishing Living Enzyme Infusion, Davines, R$ 194

Nível do dano

Queda

O acúmulo de sal, areia e resíduos (como cosméticos), combinado à oleosidade, gera um desequilíbrio no couro cabeludo. “Tudo isso obstrui o folículo, que é onde nasce o fio, e causa inflamação local, podendo provocar queda”, diz Ana Carina. Dietas também fazem o cabelo cair. “As pessoas cortam proteínas e carboidratos para ficar magras e, quando percebem, estão perdendo fios”, afirma a especialista.

Tratamentos que desintoxiquem e reequilibrem o couro cabeludo podem ajudar, assim como suplementos cosmecêuticos que tragam nutrientes como biotina, minerais e aminoácidos. Importante: se o quadro for acentuado, procure um médico para obter uma orientação personalizada.

Tratamentos no salão

Ritual Detox, Phyto, a partir de 350 reais. Inclui limpeza, esfoliação e tonificação do couro cabeludo. É recomendado para reduzir a oleosidade excessiva e remover os resíduos. Nioxin Peeling Capilar Terapia Dermoabrasão, a partir de 300 reais. Elimina as células mortas do couro cabeludo e purifica os folículos capilares.

Para usar em casa

Detox Pré-Shampoo, Bio Extratus, R$ 51,29. 2 Derma Exfoliate Shampoo, Keune, R$ 79,90. 3 Exfoliating Scalp Mask, Philip Kingsley, R$ 170

