As tendências de cabelo que estão bombando entre as francesas

O estilo das francesas é admirado no mundo todo. Práticas, mas cheias de atitude ao mesmo tempo, elas são inspiração para muitas mulheres. Em entrevista para a Refinery29, o cabeleireiro e dono do salão Salon Séguier, Matthieu Séguier, de Paris, afirma que “na França, as tendências dos cabelos são uma questão de geração. Pessoas de 30 anos viram suas mães com cabelos curtos nos anos 80, então elas querem o cabelo mais longo. Mas suas filhas retornarão para comprimentos mais curtos”, brinca.

Uma informação interessante é que a concepção francesa de cabelo curto e longo é diferente da brasileira. Na França, um corte longo tem um comprimento que alcança o peito, logo abaixo da clavícula. Já no Brasil e em outros países, como Estados Unidos, esse seria um corte considerado médio ou até mesmo curto. Para os franceses, o corte curto é aquele que chega na altura do queixo – e até menos!

Matthieu apontou quais são as tendências que estão dominando as cabeças das francesas:

Pixie

Romântico sempre, o pixie está em primeiro lugar para quem quer radicalizar sem perder o charme.

Afro com camadas

Ideal para quem quer dar mais volume aos cachos.

Cacheado repicado com franja

As cacheadas que já gostam de camadas, podem contar com mais um bônus: a franja!

Curto repicado com franja

Quem gosta dos curtinhos, vai amar esse! A franja romântica casa super bem com o comprimento na altura do queixo.

Corte médio em camadas com franja

Ideal para quem quer dar uma diferenciada, mas sem perder o comprimento do cabelo.

