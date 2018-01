5 penteados para deixar seu cabelo com efeito molhado

A estação pede menos esforço para arrumar o cabelo e mais tempo para curtir.

Confira a seguir cinco ideias de arrasar que vão tornar os dias, na praia ou na piscina, ainda mais alegres.

Feito de sal

O cabelo de surfista é tão cobiçado que diversos produtos foram lançados para imitar o visual. O segredo, ensina o cabeleireiro Rafael Capello, é enxaguar com água mineral antes de aplicar spray de água do mar. Ele garante o efeito de ondas e deixa os fios saudáveis, já que inclui ativos hidratantes na fórmula. Desembarace com um pente largo e espere secar naturalmente.

Presinho cool

Nem todo mundo tira de letra uma trança de raiz. A boa notícia é que, para este look, quanto mais desfeita ela for, melhor. Trance os fios desde o topo da cabeça até a nuca. Prenda o restante do cabelo em um rabo e aplique spray de água do mar só na parte de baixo para conseguir o ar despojado.

Tudo em cima

O coque alto é um truque certeiro para aqueles dias em que o cabelo acorda sem jeito. Ajuda também a dar aspecto arrumado em poucos segundos. “Depois de prender, solte alguns fiozinhos com as mãos para dar o toque descolado”, ensina Rafael. Quando começar a secar, borrife um pouco de água mineral para manter o penteado.

Bem penteado

Pode reparar nas celebridades. Elas adoram este gênero, bem molhado, com os fios alinhadinhos atrás das orelhas. “O resultado é moderno e chique”, opina Rafael. Os produtos que ajudam a reproduzir o efeito são os géis flexíveis, que não endurecem o cabelo. “Aplique em todo o comprimento e penteie para trás. Se quiser uma expressão mais fashionista, reparta ao meio”, ensina ele.

Rabo repaginado

Sem dúvida é o mais prático de todos. Mas, para que o penteado clássico fique atual, prenda o cabelo com elástico no alto da cabeça. “Passe musse ou pomada em spray nas mechas úmidas e penteie com as mãos para garantir o volume”, diz Rafael. Solte alguns fios e deixe que caiam sobre o rosto.