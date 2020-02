Recupere seus cabelos sem sair de casa

Fios ressecados necessitam hidratação semanal

Foto: Getty Images

Fios fracos

Causas

Além de excesso de escova, chapinha e química, alimentação e problemas hormonais podem ter culpa. Por isso, vale investigar a causa.

O que usar

“Ao identificar que não há doenças, pode-se usar produtos com queratina, que vão engrossar os fios”, diz o dermatologista Valcinir Bedin.

Frizz

Causas

Além de excesso de escova, chapinha e química, alimentação e problemas hormonais podem ter culpa. Por isso, vale investigar a causa.

O que usar

“Ao identificar que não há doenças, pode-se usar produtos com queratina, que vão engrossar os fios”, diz o dermatologista Valcinir Bedin.

Ressecados

Causas

A falta de hidratação favorece a perda de água dos fios, dando a eles esse aspecto indesejável.

O que usar

Produtos que impermeabilizam o cabelo com queratina ou derivados de silicone ou manteiga de karité, manteiga de semente de manga e óleos vegetais.

Porosidade

Causas

Os fios danificados por exposição excessiva a chapinha e secadores ganham essa textura.

O que usar

Máscaras que contenham ativos recondicionantes, como extrato de aveia e mel. Outra opção é buscar produtos com silicone e proteínas nas formulações.

Produtos com silicone ou queratina são bons para pontas duplas

Foto: Getty Images

Pontas duplas

Causas

As pontas se abrem em fios maltratados por excesso de química e processos térmicos, como chapinha.

O que usar

Invista em derivados de silicone ou queratina “que funcionam como uma cola, mantendo os fios íntegros entre três e quatro lavagens”, explica Valcinir.

Sem brilho

Causas

A falta de brilho ocorre quando os fi os param de refletir a luz. “Costuma acontecer em cabelos mal lavados ou com cutícula debilitada”, explica Valcinir. Química, raios solares e calor do secador são os principais vilões.

O que usar

Máscaras com lipídeos, silicone e queratina.

Queda de cabelo

Causas

“Há três motivos principais: genético, hormonal ou metabólico”, diz Valcinir Bedin. Descubra qual é o seu caso.

O que usar

Alguns produtos estimulam o crescimento e são aliados no combate à queda. “Indico aqueles com jaborandi, zinco, ferro, vitamina C e pantenol”, diz Ademir.