Queda de cabelo: cinco dicas para evitá-la

Ao usar o secador, passe antes um protetor térmico nos fios

Foto: Dreamstime

Fios lindos e saudáveis

Mantenha os fios limpos

Oleosidade e queda andam juntas: a gordura dificulta a oxigenação do couro cabeludo, enfraquecendo os fios. Segundo a dermatologista Maria Angélica Muricy Sanseverino, cabelo oleoso pede lavagem diária. Evite usar água muito quente, dormir com os fios molhados e passar condicionador ou leave-in na raiz.

Use a alimentação como aliada

Alguns nutrientes são fundamentais para um cabelo bonito e saudável. É o caso de iodo, cobre, zinco, proteínas, vitaminas A e C e ácido linoleico, alerta a nutricionista Tânia Collino. Para repô-los, consuma ervilha, amendoim, trigo integral, leite e derivados, óleos vegetais, carnes em geral, frutas cítricas e hortaliças cruas.

Proteja-se do calor

Usar protetor térmico antes de fazer escova ou chapinha também é importante para acabar com a quebra. De acordo com o cabeleireiro Eduardo Miyazaki, do Red Door Salon & Spa, o calor dos equipamentos deixa os fios ressecados e quebradiços.

Pare de fumar

A nicotina interfere na circulação do sangue, dificultando sua boa irrigação no organismo. Sem conseguir receber nutrientes e se livrar de toxinas, o corpo todo sofre e o cabelo fica fraquinho…

Fuja de frituras, doces e álcool

Assim como existem alimentos que promovem a saúde do cabelo, há aqueles que, em excesso, deixam os fios frágeis e facilitam a queda. Risque do seu cardápio diário café, frituras, alimentos muito gordurosos e açúcar refinado em excesso, além das bebidas alcoólicas. A medida garante também uma cinturinha de pilão!

3 passos que estimulam o crescimento

Massageie bem a raiz do cabelo na hora da lavagem

Foto: Getty Images

1. Massagem

Com as pontas dos dedos, massageie a raiz por dois minutos. Ao usar condicionador, vire a cabeça pra baixo e passe os dedos entre os fios tomando o cuidado de não espalhar o produto no couro cabeludo. Enxágue bem e repita a operação em todas as lavagens.

2. Alimentação

Coma mais nozes, cenoura, linhaça, abacaxi, vegetais e cereais.

3. Xampu

Produtos à base de cafeína, jaborandi e ginkgo biloba estimulam o crescimento capilar porque promovem a boa irrigação sanguínea. Aposte neles!