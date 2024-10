Como cuidar dos cabelos durante a menopausa?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Com o envelhecimento, é normal aumentar o número de cabelos brancos, que já contam com uma textura porosa. Só que a fibra fica mais ressecada naturalmente e as chances da mulher ter queda capilar aumentam consideravelmente.

Tudo isso pode ser reflexo da menopausa, uma etapa da vida da mulher, entre os 45 e 55 anos, em que ela para de menstruar, por conta das alterações hormonais, e impacta na saúde física, mental e que ainda pode trazer consequências negativas para as madeixas.

Mas eu trouxe algumas dicas que vão ajudar nos cuidados com os fios. Veja:

Mudo os produtos: sim ou não?

Eu sei que você lê, pesquisa e testa vários shampoos e condicionadores até encontrar aquela linha que dá match. Um dia simplesmente parece que ela não funciona mais.

E isso acontece por conta das mudanças que acabei de citar. Por isso, o primeiro passo é reavaliar todos os produtos que você está usando, inclusive, pedindo ajuda ao seu cabeleireiro.

Cabelos ressecados pedem por nutrição

Pode ser a linha completa, mas o principal é a máscara de tratamento para nutrir. Como ela repõe proteínas perdidas, inclusive por processos químicos e físicos, ajuda a deixar os fios emolientes, macios e brilhantes.

Vale lembrar que você deve passar de duas a três vezes na semana. A minha dica é começar aplicando do meio sentido pontas, deixe agir por cinco minutinhos e pronto, isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia.

Como finalizar?

Invista em spray de brilho, CC Cream (com proteção térmica e proteção solar), e óleo de reparação. Aliás, esse óleo serve ainda para fazer uma umectação nas madeixas antes de dormir. Lave normalmente no outro dia, isso ajuda a nutrir e a diminuir o frizz.

Meu branco ficou amarelado, o que fazer?

Os fios brancos podem sofrer alterações na tonalidade por diferentes motivos, como o sol sem proteção, fumaça e a oxidação natural. Quando isso acontece, o ideal é utilizar um shampoo desamarelador, aquele que possui um pigmento roxo ou azul.

Ele pode ser aplicado em espaços intervalados, como a cada 15 dias ou mais. Aqui, nessa matéria, falei mais sobre os cuidados com os cabelos brancos.

Queda capilar

Esse problema é um pouco mais complexo. Por isso, indico procurar um bom dermatologista, justamente para verificar suas taxas hormonais e fazer terapias no seu couro cabeludo, como o MMP (microinfusão de medicamentos na pele), que usa uma máquina de tatuagem para infiltrar medicamentos no couro cabeludo, serve para oxigenar e levar os nutrientes para o bulbo, combatendo a queda, e melhorando outras condições.

Lembre-se: para ter um cabelo bonito, é essencial contar com profissionais. Portanto, sempre consulte seu cabeleireiro para que ele possa recomendar produtos e, se necessário, encaminhá-lo a outros especialistas para problemas mais sérios.

Gostou? No vídeo, abaixo, você confere na íntegra como cuidar dos cabelos na menopausa

