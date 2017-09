O que está por trás do cabelo seco

Por mais que a gente faça de tudo para não acontecer, não tem jeito: toda mulher vai sofrer, em menor ou maior grau, com cabelo ressecado pelo menos em algum momento da vida. Fios normais e até mesmo oleosos podem ficar secos porque perderam água, óleo, por mudança de pH ou ação de outros agentes externos que alteram sua estrutura.

A boa notícia, de acordo com o hair stylist Olivier Costa, do salão Espaço Vip, no Rio de Janeiro, é que o problema é totalmente reversível. A seguir, ele responde às principais dúvidas sobre o que está por trás do problema e dá dicas valiosas sobre como reparar e restaurar a saúde e a beleza dos fios.

Por que o cabelo resseca?

Existem algumas causas – entre elas, lavá-lo com água muito quente; escolher produtos que não são adequados ao tipo de fios; usar secador, babyliss e chapinha frequentemente e sem proteção. Algumas químicas, por conta de seus ativos, também alteram a estrutura capilar. É o caso das colorações que contêm amônia; da descoloração, em que é usada água oxigenada; e do alisamento.

Como os fios são afetados?

Por conta da ação dos agentes agressores, as cutículas (que são as partes externas do fio) se abrem, deixando o cabelo vulnerável à perda de nutrientes importantes. Se não houver reposição, o fio resseca.

Quais cuidados necessários na hora do banho?

Evite lavar os fios com água quente. Deixe a temperatura morna. Se não conseguir fazer isso no inverno, pelo menos diminua o tempo de exposição do cabelo à agua quente – deixe para enxaguar por último, com a temperatura mais fria, por exemplo.

O que deve ser feito durante a secagem?

O melhor é evitar o calor excessivo também do secador e da chapinha. No primeiro caso, escolha aparelhos de até 2000 watts de potência, e quando usar a prancha, não ultrapasse a temperatura de 180 °C.

Cabelo com química pede mais cuidados?

Quando submeter os fios a alguma química (alisamento, coloração, descoloração etc), faça uma reconstrução logo após o procedimento e mantenha a hidratação semanal em casa.

Remediar é possível

Agora, você já sabe os motivos que está por trás do cabelo seco e que tipo de cuidado deve tomar para evitar essa chateação. Mas se o estrago já está feito, não tem razão para se desesperar. Não há nada que bons produtos não ajudem a resolver!

A OX, por exemplo, conta com linhas específicas para promover hidratação, nutrição, reparação e restauração dos fios, todas livres de sal, silicones pesados e óleos minerais, e cada uma com ingredientes que agem de acordo com a necessidade dos fios.

A linha OX Reparação Completa – que tem shampoo, condicionador, máscara de tratamento e o inovador DD cream – foi criada para reparar e restaurar os fios que sofrem as consequências das agressões externas, sejam químicas ou térmicas.

Sua fórmula traz argila negra e arginina, que penetra em todas as camadas dos fios, formando um filme protetor duradouro contra danos externos, reparando e restaurando, da raiz às pontas.