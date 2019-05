Sempre inovando no visual, Anitta decidiu, desta vez, mexer no comprimento dos cabelos. A cantora carioca surgiu com os fios bem mais curtos durante um show que fez em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro.

Antes de aderir ao long bob moderninho, Anitta estava com os cabelos bem mais longos, na altura do peito. Agora, a artista de fama internacional optou por um corte que está em alta, e permaneceu com os tons naturais castanhos.

Confira o antes e depois:

