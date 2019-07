O novo visual (bem diferente) de Leticia Collin

Leticia Collin apareceu de visual completamente diferente no final de semana. De cabelos bem mais curtos e desfiados, uma super tendência da temporada. Em seu Instagram, ela inclusive postou um vídeo com o passo a passo da transformação, feita pelo hairstylist Neandro Ferreira. Aos 29 anos, a atriz está grávida de de seu primeiro filho, com o ator e diretor Michel Melamed, de 43 anos. O casal está junto desde 2016. Atualmente, eles trabalham juntos na série Onde Está Meu Coração?, que ficará disponível no Globoplay.

+ Xuxa faz despedida emocionante de única pessoa que a amou na Globo

+ VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

+ Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA