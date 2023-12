Mecha Melting: a coloração de cabelo que virou tendência

Mecha melting é a febre do momento! Prova disso são as mais de 2,5 milhões de marcações da hashtag #meltinghair no Tik Tok. Criada para iluminar o cabelo, sem causar marcações, a coloração permite um efeito natural nos fios, como se a cor estivesse “escorrendo” até a ponta – daí a palavra “melting”, que significa “derretendo” em inglês. Entenda mais sobre ela e confira 4 inspirações perfeitas para apostar.

O que é mecha melting?

Trata-se de uma técnica de realce para os cabelos. As mechas são feitas em tons intermediários de castanho, começando da raiz e estendendo-se até as pontas, o que resulta em um degradê tridimensional suave e natural.

Como fazer o mecha melting?

As mechas podem ser alcançadas através da descoloração, apropriada para cabelos mais escuros, ou por meio da coloração direta. Esta última opção é aconselhada para cabelos naturalmente mais claros.

Escolha dos tons

Para alcançar o efeito de iluminação desejado, é recomendável ter uma diferença de 3 a 4 tons entre a raiz e as pontas. Após o clareamento, o efeito melting é obtido ao suavizar a raiz com um esfumado, cobrindo aproximadamente 3 a 4 dedos.

Para quem é indicada?

A mecha melting é indicada para pessoas com cabelos escuros ou claros que desejam iluminar seus fios sem modificar a cor principal e preferem um método de manutenção simples, que não demanda retoques frequentes.

