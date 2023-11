O que fazer quando seu cabelo não passa no teste de mecha?

Renovar o visual é sempre emocionante: estudar a coloração, procurar um bom profissional, marcar a data e, finalmente, sair transformada. Exceto quando seu cabelo, infelizmente, não passa no teste de mechas. Mas o que fazer depois da notícia? O mundo não acabou, a gente promete, e, com os devidos cuidados, será possível fazer o que você tanto queria.

“O teste de mecha é necessário para verificar se suas madeixas aguentam a coloração ou não. Quando o cabelo está fragilizado, é muito provável que ela cause um corte químico”, explica a hair stylist Vanessa Matos. A seguir, você confere as dicas da profissional para cuidar dos fios depois da notícia.

Saiu do salão? Nada de buscar um novo cabeleireiro antes de cuidar dos fios. “Um bom profissional nega a realização do procedimento quando sabe que o cabelo não está pronto para aquele processo.”

Teste de mechas falhou? Comece pela reconstrução

O primeiro passo é procurar um tratamento para reconstrução no salão. “Os cuidados que o cliente tem em casa são importantes, mas é necessário um reforço nesse tipo de situação, e os produtos profissionais, junto aos cabeleireiros, são os responsáveis por dar aos fios o que eles precisam”, afirma ela. Ao reconstruir, você repõe as proteínas, resgata a força e devolve a maciez.

Hidratação e nutrição, por favor

Ressecados, com pontas duplas e ásperos: este normalmente costuma ser o aspecto de quem não passa no teste de mechas. Nada melhor, então, do que hidratar e nutrir o comprimento do cabelo.

“Invista em produtos de qualidade, são eles quem fazem a diferença”, pontua Vanessa.

Secador e a chapinha? Não!

Esqueça as fontes de calor, pois elas ressecam os fios e, consequentemente, causam a quebra. “Evite o uso, caso contrário é difícil devolver a saúde para o cabelo e ficar pronta para realizar a coloração.” Quando usar, não esqueça do protetor térmico.

Leave-in é ótimo

Produtos como o leave-in são perfeitos para o dia a dia. Além de desembaraçar os fios, ajudam a reduzir o frizz, proteger a cor, atuar contra raios UV e outras funções, que dependem da tecnologia que você escolher.

Corte as pontas

A vitamina T (tesoura) é a única solução em muitos casos. Ao notar pontas duplas, não evite a ida até o salão para realizar o corte. “Quanto mais tempo elas permanecem, mais a quebra vai aumentando e deixando o comprimento com uma saúde defasada”, termina a especialista.

Quando tentar um novo teste de mechas?

Ter calma, aqui, é o segredo para o sucesso. Depois de seguir o cronograma capilar indicado pelo profissional, você pode tentar um novo teste de mechas. Não existe um tempo certo para isso, mas ele pode te dar uma estimativa e te guiar durante este processo. Também é válido pensar em outros tipos de coloração menos agressivos.