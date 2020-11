Demi Lovato despertou a curiosidade dos fãs ao compartilhar uma foto de seu novo visual no Instagram, com cabelo curtinho e platinado. A primeira imagem que a cantora postou mostrava o novo corte apenas de costas e os seguidores logo começaram a pedir para que ela revelasse o resultado completo. “Eu fiz uma coisa”, escreveu na legenda.

Demi atendeu o pedido dos fãs e compartilhou mais fotos com o novo corte. Além da parte de trás raspada, o cabelo tem uma franja longa, que tornou o visual ainda mais moderno. Seguidores e amigos comentaram na foto, elogiando e aprovando o resultado.

“Demi! Esse corte! Está maravilhosa!”, escreveu a atriz Ashley Graham. “Eu amei!”, disse a lutadora Michelle Waterson. “Eu não tenho palavras, então estou apenas gritando!”, comentou a DJ Kittens.

Os posts já têm mais de um milhão de curtidas cada um e a mudança do visual fez tanto sucesso que o nome de Demi foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os fãs comentam que o corte pode ter a ver com uma “nova era” na carreira de Demi, que participou da música My Reputation, do rapper Jeezy, a ser lançada amanhã (20).