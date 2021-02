As inspirações por trás dos cabelos de “Bridgerton”

Enquanto contamos os dias para a segunda temporada de Bridgerton, vamos matando a saudade da série de todas as maneiras possíveis. Já falamos sobre a influência de Jane Austen nos livros em que a produção é baseada e também contamos tudo que você precisa saber sobre Regé-Jean Page, o ator que interpreta o Duque de Hastings.

Mas deixando as intrigas e romances para Lady Whistledown, que tal mergulhar no estilo dos personagens? Mais especificamente, no hairstyle. Tal qual as roupas, os cabelos também são parte importante na construção de cada personagem, refletindo traços de sua personalidade.

Maior figura de autoridade ao longo da série, a rainha Charlotte (Golda Rosheuvel), por exemplo, demonstra parte de seu poder e pompa real por meio de suas perucas extravagantes. Já Daphne (Phoebe Dynevor) mantém cachos delicados, parte da inata graciosidade esperada do “diamante da temporada”.

Por trás de cada penteado apresentado em Bridgerton está a equipe do maquiador e cabeleireiro Marc Pilcher, que já participou de produções de época como Downtown Abbey, o live-action de A Bela e a Fera e Duas Rainhas. Foi por seu trabalho neste último filme, aliás, que ele ganhou uma indicação ao prêmio de Melhor Maquiagem e Penteados no Oscar de 2019.

Mesmo com toda essa bagagem de experiência, criar os visuais da série de Shonda Rhimes não foi fácil. Em entrevista a Glamour, Marc contou que, enquanto algumas das perucas podiam levar quatro ou cinco dias para ficar prontas, outras demoravam até três semanas. E como boa parte era feita durante o período de filmagens, “havia uma constante agitação para terminar tudo a tempo.”

Em seu Instagram, o cabeleireiro tem compartilhado registros dos bastidores da produção, dando detalhes sobre como construiu determinados looks. A peruca afro que a rainha usa em um de seus bailes, por exemplo, foi inspirada em ninguém menos que Beyoncé! Montado a partir da junção de outras cinco perucas, o penteado é uma referência ao cabelo da cantora em sua participação no filme Austin Powers.

“Eu também queria mostrar a ascendência africana dela, porque quando olhamos retratos daquela época, são muito poucos os que mostram mulheres de ascendência africana com esses visuais”, disse Marc a Harpers Bazaar. “Então eu pensei, ‘Ela vai ter o maior afro que já visto’.”

Outra peruca marcante usada pela rainha é a feita de dreads que ela aparece usando durante a festa realizada por Daphne e Simon. Adornada com gaiolas e pequenos pássaros. Segundo Marc, o penteado foi feito como uma homenagem ao casal protagonista. “Os dreads representavam a origem étnica de Simon e os arcos eram uma ode a Daphne. Já os pássaros nas gaiolas deveriam mostrar seu amor dilacerado”, contou ele para a Glamour.

Por falar em Daphne, Marc também buscou inspiração em outra estrela para criar seu visual. “Ela precisava ser jovem, simples e elegante. Meu design veio das imagens de Audrey Hepburn no filme Guerra e Paz“, revelou, referindo-se ao filme de 1950 e também ambientado no período regencial.

Já para o visual de Marina, interpretada por Ruby Barker, o cabeleireiro adaptou o penteado de Barbra Streisand no musical Num Dia Claro de Verão, em que sua personagem, por meio de hipnose, descobre ter sido uma nobre inglesa em uma de suas vidas passadas.

“Claro, seu penteado era a versão dos anos 1960 de um cabelo regencial. No entanto, achei que esse formato se adequava perfeitamente ao personagem de Marina”, contou Marc. “Ela veio do interior da Inglaterra e queríamos mantê-la amena o tempo todo, usando seu lindo cabelo texturizado. Marina é um espírito livre, não se importando com as restrições da sociedade e a Ruby adorou o visual.”

E não podemos nos esquecer de Cressida Cowper (Jessica Madsen)! A rival de Daphne pode não ter tido muito tempo de tela, mas em todas suas aparições era impossível não notar as tranças, laços e inúmeros enfeites de seus elaborados penteados.

Um dos looks favoritos de Marc, segundo ele, é o que ela usa durante o baile organizado pela rainha para o príncipe Friedrich (Cormac Mclaggen). Querendo atrair a atenção da Alteza Real, a quem está determinada a conquistar, Cressida vai à festa com suas tranças moldadas em um formato que lembra uma coroa.

“Usei arame para esculpir as tranças em forma de coroa, costurei pérolas minúsculas em cada uma e enfiei fitas para combinar com seu vestido. Sim, demorei semanas para terminar”, revelou o artista, acrescentando que cabelo e maquiagem devem sempre ajudar a contar uma história. Bem, Marc, mal podemos esperar para ver o que você nos contará na próxima temporada!

