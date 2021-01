5 ideias de como estilizar o rabo de cavalo de um jeito fácil

Seja como disfarce para aqueles dias em que o cabelo acordou com vida própria ou simplesmente artifício para tentar contornar o calor do verão, o rabo de cavalo é o penteado mais prático de todos.

Sem a necessidade de elaboradas etapas, a menos que assim seja desejado, ele fica pronto em poucos minutos (para não dizer segundos) e consegue a proeza de ser despojado e clássico ao mesmo tempo.

Após um passeio pelo Pinterest, reunimos algumas inspirações de rabos de cavalo que vão do básico rotineiro ao caprichado para ocasiões mais especiais. Confira:

Nas alturas

Se você é como a Ariana Grande e ama um rabo de cavalo no topo da cabeça, a pomada e o spray fixador serão seus melhores amigos para manter aqueles fiozinhos indisciplinados no lugar. Caso seu cabelo seja pesado, some a eles um elástico potente e alguns grampos para manter a sustentação do penteado ao longo do dia. Vale também dar uma atenção especial ao baby hair na testa ou curvar as pontas, trazendo um ar vintage ao look.

Mas talvez a ideia de passar o dia com a raiz extremamente repuxada não lhe soe tão agradável assim. Nesse caso, opte pela versão mais bagunçadinha do penteado, em que a perfeição está em ser imperfeito. Se não tiver franja, use as mechas da frente soltas para emoldurar o rosto e conseguir um charme extra.

Versatilidade natural

Quando se trata da região da nuca, os rabos de cavalo também não seguem regras e são ótimos para os cabelos mais curtos. Seja partido no meio ou com uma risca lateral, o penteado é versátil e naturalmente elegante.

Xô, monotonia

Ainda básico demais? Que tal então estilizar o rabo de cavalo com tranças, nós mais elaborados ou uma amarração diferente? Aqui quem manda é a criatividade.

Toque final

O acessório certo pode fazer a diferença no look e no caso desse penteado não é diferente. Para quebrar a simplicidade do rabo de cavalo, se jogue também nos laços, lenços, presilhas, fivelas, elásticos… opções é o que não faltam!