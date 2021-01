Com anúncio inusitado, Netflix confirma 2ª temporada da série Bridgerton

Após o sucesso de Bridgerton, os fãs da série ficaram preocupados se a trama teria ou não continuidade devido à pandemia da Covid-19. A série é baseada nos livros da Julia Quenn, autora de romances de época, que acompanha o competitivo mundo da alta sociedade da Regência Britânica. E foi lançada em 25 de dezembro de 2020 na Netflix.

Em comunicado, a plataforma de streaming confirmou a segunda temporada da série:

“Querido leitor,

As pessoas estão alvoroçadas com os últimos boatos, então é minha honra noticiar: Bridgerton retornará oficialmente para uma segunda temporada. Eu espero que você tenha guardado uma garrafa de licor para essa ocasião tão aprazível.

O elenco incomparável de Bridgerton irá retomar a produção no primeiro semestre de 2021. Esta autora foi informada por fonte confiável que Lorde Anthony Bridgerton pretende dominar a temporada social. Estarei com a minha caneta preparada para reportar toda e qualquer novidade dos acontecimentos românticos.

Continua após a publicidade

No entanto, querido leitor, antes de incendiar a seção de comentários e pedir mais detalhes sórdidos, não estou inclinada a revelar mais informações no momento. A paciência, no final das contas, é uma virtude.

Atenciosamente,

Lady Whistledown.”

A Netflix usou umas das personagem mais queridas da série, Lady Whistledown, para falar sobre o retorno. Os fãs já estão ansiosos para a próxima temporada já que a trama promete seguir a história do segundo livro de Julia, em que os holofotes mudam todos para o irmão mais velho de Daphne, Antony Bridgerton, mas o enredo ainda pode virar de cabeça para baixo.

Veja o trailer do anúncio da segunda temporada: