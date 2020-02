Alisamento: escova de turmalina

Escova de turmalina: deixa seu cabelo

macio, brilhante, hidratado e lisinho!

Foto: Getty Images

Já ouviu falar na turmalina? Pois guarde o nome dessa pedra semipreciosa, que está virando um sucesso nos salões!

“A escova de turmalina é natural, não danifica os fios e acaba com a eletricidade dos crespos”, garante o cabeleireiro Guto Leça, do Espaço Guto Leça, no Rio. Veja as maravilhas dessa novidade em alisamento!

Seu cabeleireiro já sabe dessa novidade?

– Retoque

Depende de cada cabelo, mas recomenda-se a cada três ou quatro meses.

– Manutenção

Hidratação toda semana.

– Preço

A partir de R$ 200*.

– Método

Depois de lavado com xampu especial, o cabelo recebe o produto. Com os fios secos, o cabeleireiro passa a prancha (sem fazer escova), lava e hidrata.

– Mais informações

Espaço Guto Leça – Tel.: (21) 2287-6360

Foto: Divulgação

1. Acaba com o frizz

Os microcristais de turmalina neutralizam a eletricidade, acabando com a rebeldia e os arrepiados.

2. É natural, sem amônia nem formol

Foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por ser livre de amônia e formol.

3. Aceita tintura no mesmo dia

Você pode pintar e alisar o cabelo no mesmo dia!

4. Pode ser feita sobre outra química

Mulheres que tenham feito relaxamento, por exemplo, também podem fazer a escova (depois do teste da mecha).

5. Fortalece os fios e tem efeito natural

Além de fortalecer os fios, deixa o cabelo liso e natural, sem o resultado chapado.

6. O cabelo pode ser lavado no dia

Esqueça o desespero de ficar com a cabeça suja por dias!

7. Deixa os cabelos afro macios

Ela dá ótimos resultados em qualquer cabelo, mas deixa os afro espetaculares. “O volume diminui e os fios ficam macios, com um brilho maravilhoso”, conta o cabeleireiro Guto Leça, do Espaço Guto Leça.

*preço pesquisado em Julho/2010