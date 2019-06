5 tranças estilosas para arrasar nas Festas Juninas

A melhor época do ano chegou! É hora de tirar a camisa xadrez do armário, a bota, o chapéu, e começar a montar os looks para as festas juninas.

Para te inspirar e ajudar no visual caipira, a equipe de CLAUDIA reuniu alguma dicas para arrasar nas queridinhas da festa, as tranças. São diferentes modelos e estilos para fugir da tradicional “maria-chiquinha”. Confira 5 tranças estilosas para arrasar:

Break Boxer

Perfeita para quem está em busca de um look mais moderno, este tipo de trança é perfeito e é ideal para dar mais volumes aos fios. “Divida o cabelo ao meio e pegue 3 mechas. Para montar a trança, basta começá-la por baixo para deixá-la bem definida”, indica o hairstylist da Taiff ProArt, Douglas Moura.

Trança Embutida

Perfeita para penteados românticos, este modelo é uma excelente opção. “Recomendo a divisão dos fios de maneira lateral, no topo da cabeça. Vá trançando por baixo das mechas da nuca para escondê-la e trazer mais charme à produção”, sugere Douglas.

Trança Lateral

Se o seu look pede um penteado mais elegante, aposte neste tipo de trança. “Basta fazer a divisão lateral e alimentar a trança por cima. No final, jogamos a trança por baixo do cabelo, que está solto, disfarçando assim o final do trançado”, explica o hairstylist.

Trança de Corda

Está em busca de algo mais prático para conseguir curtir a festa à vontade? Escolha a trança de corda, também chamada de trança de dois.

“Divida os fios em mechas e vá torcendo. Dê sequência até o final do comprimento das madeixas. Quanto mais torcido, melhor, já que proporcionará naturalidade ao resultado final”, explica o expert.

Trança Exposta

O estilo “bagunçadinho” é uma tendência e é perfeito para montar um look casual chic. “Comece a trança normalmente e quando estiver na metade, puxe os gominhos, deixando a mecha solta. Finalize o look com um fixador de penteado”, finaliza Douglas.

