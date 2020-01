5 segredos para conseguir o castanho perfeito

A atriz, cliente de Marília, tem luzes leves, que dão frescor ao look

Foto: Divulgação

Assim como os loiros e ruivos, os fios tingidos de castanho também exigem alguns cuidados para se manterem saudáveis e brilhantes. A cabeleireira e colorista especializada em fios castanhos Marília Tambasco, do salão Marcos Proença, em São Paulo, revela as melhores estratégias para dar leveza à tonalidade.

1. Escolha

“Para descobrir o castanho ideal para você, considere o subtom da pele. Se for rosado, pode experimentar qualquer marrom. Se for amarelado, opte por castanhos quentes e naturais, como chocolate e caramelo, que avivam a expressão. A cor da sobrancelha deve ser igual à do cabelo. Se for mais escura, dê uma leve clareada.”

2. Acerte

“Loiras naturais ou descoloridas que querem escurecer devem encarar uma pré-pigmentação para os fios não ficarem esverdeados. O cabeleireiro aplica pigmento acobreado, deixa agir de cinco a dez minutos e enxágua. Depois, as mechas recebem a coloração castanha. Faça hidratação uma semana antes.”

3. Tonalize

“Alisamento, sol e calor do secador comprometem a beleza dos fios. Para recuperar a luminosidade dos castanhos naturais, aplico um tonalizante incolor, de efeito gloss. No caso dos tingidos, utilizo um tonalizante uma nuance mais clara. Por exemplo, no cabelo castanho-claro, passo louro-escuro.”



4. Cuide

“Quem é naturalmente castanha deve usar xampu e condicionador que se adequem às necessidades do cabelo, como combater o ressecamento. Já quem tem coloração deve optar por produtos que ressaltam a cor e ajudem a mantê-la, que fechem as cutículas e que blindem a fibra contra os efeitos do sol.”



5. Ilumine

“Reflexos valorizam o movimento dos fios. De tom castanho um pouco mais claro do que a base, são feitos com coloração preparada com água oxigenada de 30 ou 40 volumes. Separo o cabelo em faixas e crio as mechas de forma irregular. Clarear o feixe que parte do centro da testa dá o toque final de luminosidade.”