5 penteados infantis para variar no dia a dia

A correria do ano letivo está de volta, e com ela, a falta de criatividade de como cuidar dos cabelos dos nossos pequenos para tantos dias de aula. Para variar nas opções, conversamos com a penteadista Bruna Muniz e o cabeleireiro Wagner Macedo, para trazer algumas inspirações e tutoriais de penteados infantis práticos e super modernos para a escola!

Como cuidar das madeixas dos pequenos?

O corre-corre no parquinho pode trazer algumas dificuldades, como os fios embaraçados. Portanto, para deixar as mechas infantis com penteabilidade, é essencial nunca deixá-los dormir com os cabelos úmidos. Além disso, aposte em leave-ins desembaraçastes para não quebrar os fios na hora de escovar!

Uma bela opção, prática e rápida, é o arquinho, com vários formatos e cores. Para os meninos, o gel é sempre uma opção perfeita. Mas atenção: escolha sempre os sem álcool na composição!

Penteado infantil com trança

Para fazer esse penteado: Divida o cabelo ao meio seguindo a risca do nariz; Separe 2 partes nas laterais paralelas a essa divisão central, seguindo a risca da curva da sobrancelha; Divida essas divisões em 5 gominhos e amarre cada gominho com elásticos de silicone (nessa hora, você pode brincar com as cores das borrachinhas para ficar um penteado divertido!); Então, finalize com trança simples até o final do cabelo; Deixar o cabelo natural ou finalizar da forma que preferir. Penteado infantil elaborado: tranças e laços Para fazer esse penteado Separe o cabelo em 5 partes, sendo a do meio a maior e com mais fios, e prenda cada uma com um elástico; Na mecha central, faça duas tranças compridas; Trance as outras quatro mechas que restaram; Junte as tranças das mechas laterais e amarre com elastiquinho da cor que preferir; Finalize o cabelo com efeito natural para o dia a dia, ou babyliss para eventos. Penteado infantil fácil: coque com tranças Para fazer esse penteado: Divida o cabelo em 2 partes iguais; Faça 2 tranças simples, começando pela nuca; Cruze as tranças e escolha o seu laço preferido para finalizar. Penteado infantil fácil: coques altos Para fazer esse penteado: Divida o cabelo no meio; Separe 2 mechinhas e faça um rabo em cada lateral; Depois disso abra o rabo de cavalo cobrindo a mechinha e coloque a outra por cima; Pegue o restante de cabelo que sobrou e enrole em volta da mecha para finalizar o coque. Finalize com um laço ou uma presilha de sua preferência. Coque afro infantil Para fazer esse penteado: Deixe a franja solta em forma de triângulo; Erga todo o cabelo ao centro da cabeça; Prenda com um elástico; Fixe a uma esponja de coque bailarina; Abra todo cabelo em volta da esponja e enrole o restante por baixo para ficar invisível. Finalize com o acessório de sua preferência.