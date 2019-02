5 jeitos incríveis de usar tecidos nos penteados

Lenços, bandanas – e até gravatas – podem protagonizar os penteados, deixando-os para lá de estilosos. Com diferentes estampas, tamanhos e formatos, as amarrações combinam com diversos visuais.

Separamos alguns looks para que você se inspire no ‘street style’ das semanas de moda e incremente seu visual. Confira:

Bem na selfie

Democrática, a headband combina com todos os tipos de cabelo – do crespo ao lisinho. Dobre um lenço até atingir a largura ideal (de dois a três dedos) ou invista nas faixas elásticas lisas e estampadas, com detalhes como nós e torcidinhos. É um jeito rápido e prático de dar bossa aos fios soltos.

#TBT

Cubra o elástico do coque com um lenço pequeno para obter um look retrô caprichado. “Se não tiver um acessório menor, enrole a peça várias vezes ao redor dos fios, criando volume”, ensina o cabeleireiro Eron Araújo, de São Paulo.

Sem filtro

Dê nova função à gravata usando-a para arrematar rabos ou tranças. “Como é uma peça formal, vai bem com penteados desconstruídos”, indica a personal stylist e influenciadora digital Tay Borges, de São Paulo. Amarre com um nó ou laço simples.

Poste já

Bem fashionista, esta versão ousada é indicada para quem tem cabelos longos, volumosos ou trançados. Para a estrutura se manter intacta durante todo o dia, prefira lenços de tecidos mais rígidos ou com arames de sustentação.

Chuva de likes

Misturar estampas diferentes nas roupas e nos acessórios é uma tendência que veio para ficar. “O jeito mais fácil de saber se combina é ter algo em comum entre os desenhos, como os traços ou as cores”, sugere Tay Borges.

