Conheça a cor de cabelo que está bombando no Instagram

Se você está em busca de uma nova cor para inovar o cabelo, talvez goste do tom que anda bombando no Instagram. Chamada de cor de amora, a matiz é a queridinha dos salões de beleza desde o ano passado e faz sucesso entre as influenciadoras da rede social.

A amora é conhecida também por blackberry e é uma mistura de tons de roxo. Para atingir a tonalidade, é necessário paciência: antes de tudo, deve-se clarear os fios através da técnica de balaiagem e descolorir somente as mechas que ficarão com a cor púrpura.

Confira alguns modelos para se inspirar:

