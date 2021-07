Por que a pele perde mais água no inverno? Saiba como se cuidar no frio

A pele é o maior órgão do corpo humano e também é o órgão que faz interação com o meio exterior. Portanto a pele no inverno vai sofrer a influência de baixas temperaturas e ter que se adaptar a elas.

A temperatura mais baixa leva à desidratação da pele, com a evaporação da água para manter o calor. Ela precisa manter a temperatura do organismo entre 35,9 e 36,9 graus, que é o ideal para as reações metabólicas internas. E com temperaturas mais baixas o órgão tende a ficar ressecado com coceira e descamação.

Algumas alterações podem ocorrer tanto na face, como também no corpo. No rosto, o frio pode provocar avermelhamento e maior sensibilidade, como a dermatite seborreica, que é uma irritação constante na parte central do rosto, raiz do couro cabeludo e sobrancelhas. A rosácea, que se caracteriza por uma pele sensível e avermelhada, também piora muito com o frio.

O tratamento do rosto também precisa ser modificado, pois no inverno a cútis não tolera ácidos como o ácido retinóico e glicólico todos os dias. Outra questão relevante é que mesmo as peles oleosas e acneicas também precisam de hidratação. Lembrando que água é diferente de óleo.

No inverno a pele perde mais água e resseca com mais facilidade. Sendo assim, a palavra de ordem no inverno é hidratação. O hidratante compatível com sua pele deve ser usado todos os dias, de uma a duas vezes com intervalo de algumas horas entre as aplicações.

Os eczemas também são mais frequentes no inverno e consistem em uma alteração onde a pele fica inflamada e com coceira, podendo gerar feridas e infecção. As pernas podem coçar muito e descamar.

Além disso, os indivíduos atópicos, que já são mais sensíveis, pois a pele é mais ressecada por natureza, podem ter irritações nas dobras, no pescoço e também no couro cabeludo. A psoríase, assim como outras doenças inflamatórias, pode piorar no frio e a hidratação deve ser reforçada.

No inverno é interessante tomar somente um banho por dia, com sabonetes hidratantes, evitar esfoliação e hidratar a pele logo após o banho e também mais um horário por dia.

O hidratante deve ter propriedades umectantes e ser agradável ao toque de pele. Princípios como uréia, ácido hialurônico, glicerina, vitamina E, niacidamida, ceramida, ácido glicólico, óleo de uva, podem ser usados nessa composição.

O filtro solar deve continuar sendo usado no inverno, pois a radiação ultravioleta agride a pele independentemente da temperatura. Usar protetor solar com princípios hidratantes e antioxidantes ajuda na saúde e beleza da pele.

Cuide-se.