Este é o jeito certo de limpar a pele

A limpeza é essencial para a saúde da pele. Ela irá retirar os resíduos e sujeiras que se acumulam constantemente, inclusive elementos poluidores. A poluição das grandes cidades está em todos os lugares e São Paulo é uma dessas cidades onde a fumaça de carros e fábricas, a poeira, os ácaros, estão presentes no ar.

Esses produtos da poluição às vezes nem são visíveis e grudam na nossa pele provocando oxidação, com danos irreversíveis. Outra descoberta recente é que a radiação ultravioleta mais a poluição juntos envelhecem mais a pele do que cada um isoladamente. Além disso a pele produz constantemente gorduras de superfície que favorecem a retenção da poeira e resíduos da poluição. Nesse caso também há mais tendência para entupimento dos óstios, formando cravos e facilitando o aparecimento de acne.

Os sabonetes e produtos de limpeza têm a função de desengordurar e limpar. Para fazer essa função eles agem como detergentes, que são produtos com PH mais básico, que podem ressecar e repuxar a pele.

Quando sabonetes e limpadores comuns são usados para a limpeza da pele, ao enxaguá-la com água corrente ocorrem reações explicadas a seguir: A água corrente tem cálcio e magnésio que em contato com os sais de sódio dos ácidos graxos dos limpadores, forma sais mais pesados. Esses sais de cálcio e magnésio (sais pesados) não são solúveis e permanecem na superfície cutânea, provocando irritações e inflamações.

Limpadores mais modernos são formulados com PH mais próximo da pele, tem surfactantes menos agressivos e adicionam ativos hidrantes como ácido lático, cítrico etc. Um sabonete indicado para limpar a pele do rosto deve ser mais suave ou neutro e conter hidratantes ou ativos antiacne.

O sabonete ou produto de limpeza de ser bem espalhado, de forma suave e enxaguando vigorosamente. O sabonete não deve ser usado raspando ou esfregando, mas sim passando suavemente para não irritar a pele.

A escolha do produto de limpeza passa pelo tipo de pele e alterações da mesma como acne, rosácea ou dermatites.

O limpador para a pele com acne pode conter ácido salicílico ou glicólico e não precisa ter hidratantes. Os limpadores para pele com rosácea e dermatites devem ser suaves e possuir ativos hidratantes.

A limpeza deve ser feita duas vezes ao dia: pela manhã, ao acordar e a noite, antes de deitar, sempre de maneira suave e com enxague completo.

A necessidade de produtos esfoliantes para a lavagem diária deve ser discutida com o médico dermatologista. A rigor, a pele saudável normalmente não necessita de esfoliação.

Os produtos de limpeza podem ter as seguintes apresentações: sabonete em barra, gel, sérum ou creme. Eles sempre têm a intenção de limpar e sempre devem ser retirados com água corrente. OS sabonetes em barra assim como o gel e sérum são indicados para pele oleosa, enquanto os cremes são melhores para pele seca.

Cuide-se e limpe a sua pele todos os dias.