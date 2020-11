Tudo o que você quer saber sobre skincare, mas tem vergonha de perguntar

Não foi só você que sentiu vontade de se cuidar mais na quarentena, especialmente no que diz respeito à pele. De acordo com um levantamento do Google, as buscas por cuidados de pele cresceram 614% em abril de 2020 quando comparado ao mesmo período em 2019. Neste mês, o termo “rotina de skincare” atingiu seu nível mais alto de procura de todos os tempos. Já “máscara caseira para pele” está vivendo seu melhor momento dos últimos dez anos.

Nas recentes pesquisas que fiz sobre o tema, como quando investiguei as tendências de beleza para a década ou fui atrás de especialistas para entender como vamos consumir pós-pandemia, cheguei a algumas informações que nos ajudam a entender o presente e o futuro do skincare. A rotina de cuidados de beleza passou de um lugar meramente estético e passou a ocupar uma posição de afeto. O que era um momento de manutenção, ganhou espírito ritualístico. Culturas seculares já sinalizaram a importância dos rituais para a sobrevivência humana. É através deles que marcamos tempo e espaço, mas também comunicamos mente e corpo sobre situações que acontecem ao nosso redor. Podem ser cerimônias de nascimento e de morte, de agradecimento ou de respeito, de preparação para momentos que exigem força ou purificação.

Nada faz mais sentido num momento de incertezas do que se apegar a esse tipo de pausa com intenção. Tenho uma amiga querida que faz isso na hora do chá. O tempo que reserva para que a água esquente no fogão, a espera do ponto exato da infusão de ervas e o momento de contemplação até que a xícara se esvazie integram uma hora do dia em que os problemas ficam do lado de fora da sala. Conheço ainda quem não disponha de tanto tempo, mas faz o mesmo em um minuto de oração antes de dormir. Cada pessoa é capaz de definir o que mais faz sentido para si.

Mas o que o skincare tem a ver com isso? Tudo. Ele é o momento de pausa perfeito para dedicar a atenção plena ao momento. Uma singela sugestão, caso ainda não tenha encontrado um refúgio para chamar de seu. Pensando nisso, selecionei as principais perguntas feitas ao Google sobre o tema para te ajudar.

O que é skincare e como fazê-lo?

Skincare é o termo em inglês para cuidados com a pele. Exatamente por isso, o jeito de mantê-lo é muito individual. Deve-se levar em conta o tipo de pele, o número de produtos que você quer usar, o quanto pode investir. Mas adianto que os passos principais de skincare são: limpeza, hidratação e proteção solar. Se quiser simplificar, o caminho é esse. As mais avançadas podem incluir ativos específicos, como os antioxidantes para prevenção do envelhecimento ou ácidos para remoção de manchas.

Como deve ser o skincare da noite?

O skincare da noite pode ser ligeiramente mais complexo que o da manhã. Já que você vai para a cama, é o momento ideal para usar hidratantes mais densos ou ativos que não combinam com sol (como os ácidos que mencionei anteriormente). Se tem dúvidas sobre o uso de algum produto que tenha em casa, confira o rótulo, pois ele deve avisar em que hora do dia a aplicação deve ser feita.

Receitas caseiras de skincare funcionam?

Muito cuidado com receitas caseiras! Frutas cítricas, por exemplo, podem manchar a pele. Já esfoliantes de açúcar são capazes de criar microfissuras no rosto. Prefira sempre os itens indicados por um dermatologista de confiança, beleza?

Qual a ordem correta do skincare?

Em geral, vá dos produtos mais leves para os mais densos. Em itálico, as etapas essenciais.

Depois de remover a maquiagem e lavar o rosto com sabonete facial, siga por:

Tônico

Essência

Sérum

Hidratante para área dos olhos

Hidratante para o rosto

Óleo facial (vale dizer que alguns dermatos e maquiadores usam o óleo antes do hidratante!)

Protetor solar

Maquiagem

Como potencializar os efeitos dos produtos de skincare?

Além de seguir a ordem indicada e as recomendações da embalagem, dois truques garantem a efetividade dos ativos. O primeiro é pausar entre uma camada e outra para que a pele absorva completamente o produto. A segunda é massagear o rosto para ativar a circulação local. Aqui tem um passo a passo de autodrenagem facial.

Como incrementar o skincare?

Já colocou o básico em ação? Então dá para avançar nos cuidados, incluindo máscaras faciais ou tirando uma tarde para fazer um spa em casa. Que tal?