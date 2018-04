Óleo facial é o próximo produto de beleza que você vai querer testar

Se você nunca cogitou passar qualquer tipo de óleo na face por medo de ela ficar engordurada, é hora de repensar. O hábito, herdado da rotina de cuidados de pele das asiáticas, chega com força total em outros mercados do mundo – como exemplo, o Brasil.

“Ele é um aliado para peles secas em caso de ressecamento natural, causado por fator genético ou adquirido – na menopausa, por exemplo”, explica a dermatologista Claudia Marçal, de São Paulo. Neste caso, vale prestar atenção nos extratos de calêndula, oliva e framboesa.

–

Óleo Reparador Noturno Boa Noite. Marina Smith para Sephora. R$96* Óleo Facial Nutritivo Future Solution LX, da Shiseido. R$799* Óleo Reparador Facial Smart, da Clinique. R$239*

Já quando puros e usados com moderação, beneficiam também peles acneicas ou que perderam o viço pelos efeitos do tempo. Se é o seu caso, escolha entre óleo de orquídea, melaleuca (tea tree) ou hortelã. Massageie após a limpeza diária. “Finalize com filtro solar”, diz Marçal.

Outra opção é apostar na formulação demaquilante. Em alguns casos, o produto ganha textura de leite ao entrar em contato com a água. As duas texturas facilitam a remoção dos cosméticos à prova d’água.

–

Óleo Demaquilante Clean It Silky, da Givenchy. R$139* Óleo de Limpeza Facial Antioxidante com Esqualano, da Biossance. R$149* Óleo de Limpeza HydraLife, da Dior. R$199*

*Preços pesquisados em abril de 2018.