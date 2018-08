Rápidas, práticas e super-relaxantes, as máscaras faciais proporcionam para todo mundo a oportunidade de ter um tratamento de beleza dentro de casa a qualquer momento. Não é a toa que estão em alta! Você já deve ter esbarrado com Instagram Stories de pessoas cuidando da pele do rosto com elas, não é mesmo? Mas será que todo mundo pode usar qualquer máscara?

O produto está disponível em diversas versões com variações de ativos nutritivos e hidratantes que se combinam com outros compostos. Além disso, a sua consistência também varia, podendo se apresentar tanto em formato pastoso quanto em papel ou gel sólido que segue o formado do rosto. Contudo, cada tipo de pele pede uma combinação diferente.

“Normalmente, as máscaras que apresentam um teor mais oleoso, não devem ser usadas por quem tem pele com tendência a acne, e sim por quem tem uma pele mais ressecada e madura”, explica a dermatologista clínica e cirúrgica Carla Bortoloto, de São Paulo. “Já nas peles oleosas, o ideal é que sejam aplicadas máscaras esfoliantes, com ativos à base de sérum ou géis”, finaliza.

Independente do versão, as máscaras devem ser usadas, no máximo, uma vez por semana ou quando há necessidade. “Para atingir o efeito desejado, a máscara deve ser indicada por um dermatologista”, explica especialista. “Caso seja necessário, ela pode ser manipulada com as necessidades de cada paciente”, justifica.

Seomara Catalano, coordenadora da pós-graduação de Dermatologia do Instituto BWS, em São Paulo, acrescenta: “Uma máscara facial pode acelerar os resultados de vários tratamentos, torná-los mais eficientes, principalmente se associada ao uso de cremes antes e depois do seu uso.”

A função de cada máscara

Carla explica para que os ativos mais utilizados nas máscaras servem:

Para hidratar , indica-se o uso de máscaras que tenham ácido hialurônico ;

, indica-se o uso de máscaras que tenham ; Para promover uma ação clareadora e antioxidante , a sugestão são produtos que tenham vitamina C ;

, a sugestão são produtos que tenham ; Com o intuito de diminuir a inflamação provocado por espinhas e rosácea, por exemplo, o ideal é utilizar produtos que tenham probióticos;

por exemplo, o ideal é utilizar produtos que tenham probióticos; Para o controle da oleosidade do rosto, o recomendado é procurar máscaras com ácido salicílico.

Faça você mesma

Se o bolso anda apertado, a dica é fazer a sua própria máscara facial. A dermatologista Cinthia Orasmo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ensina uma receita para promover uma hidratação profunda e cuidar de áreas do rosto que estão descascando:

Em uma vasilha, misture bem 1ml de água morna com 9 ml de mel puro. Aplique, delicadamente, ao redor de todo o rosto, evitando as áreas sensíveis ao redor dos olhos.

Conforma explica a dermatologista, o mel tem efeito antifúngico, antibacteriano e antioxidante, por isso ele faz milagres praticamente sozinho.

