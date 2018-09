Autodrenagem facial: passo a passo para fazer em casa

Má alimentação, consumo de álcool e desequilíbrios hormonais afetam a circulação sanguínea. Aprenda a amenizar bolsas, olheiras e o inchaço do rosto:

“Comece pelos olhos pressionando os cantinhos internos com os dedos médios”, ensina a esteticista Roseli Siqueira, de São Paulo

Com o mesmo movimento de pressão, suba em direção às pálpebras superiores até chegar às laterais do rosto. Repita três vezes.

Vá dedilhando até as saboneteiras. “Pressione-as para estimular a ação dos gânglios”, diz a dermatologista Valéria Marcondes, de São Paulo.

Ainda com os dedos médios, pressione da base do nariz até logo abaixo dos lóbulos das orelhas – outra região de ativação dos gânglios.

Partindo dos cantinhos da boca, vá massageando a face com os dedos indicador e médio em direção ao centro das orelhas.

Dê um leve sorriso e, com a ponta dos dedos indicador e médio (em formato de V), aperte as maçãs do rosto, prosseguindo até as laterais.

ALIADOS

Use cremes com ativos estimulantes, como cafeína e extratos de algas, além de gadgets específicos para potencializar a drenagem:

1. Massageador Facial Cleaning Ion, GA.MA Italy, R$ 100;

2. Creme Hidratante Au Concombre, Sisley, R$ 780;

3. Máscara Roll-on Nuxuriance Ultra, Nuxe, R$ 187;

4. Gel Creme Renovação e Energia, Natura Chronos, R$ 68.