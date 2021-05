Previsão astrológica para terça (4/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta: Mercúrio passa a transitar em Gêmeos, incentivando a interação com as pessoas. Tome cuidado, já que isso pode te levar aos extremos e a situações envolvendo fofoca. Esteja atenta para não falar o que não deve ou se precipitar. Pondere suas palavras!

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.