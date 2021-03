Previsão astrológica para sua quarta-feira (24/3)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Quais promessas você fez a si mesma no passado que não fazem mais sentido algum manter nos dias atuais? Já parou para pensar que isso pode ser um dos motivos da sua vida travar? Os astros incentivam a mudança. Arrisque fazer diferente para conseguir se abrir ao novo.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.