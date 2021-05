Previsão astrológica para quarta (5/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com a Lua passando a transitar em Peixes, a sensibilidade estará estimulada. Preste atenção em si mesma. Se de uma hora para outra passou a ficar irritada, impaciente e com vontade de chorar, você pode estar absorvendo a energia dos lugares e pessoas. Fique esperta. Proteja-se.

