Horóscopo da semana: mistérios podem ser revelados!

Semana em que Plutão volta ao seu movimento direto, Mercúrio continua em Escorpião, a Lua cheia passa para a Minguante nos signos de Touro, Gêmeos e Câncer. Estamos dentro de uma neblina, ao pé de uma montanha e agora, podemos decidir subir nela, ver acima dela. Um presente. Enxergar além, ampliar horizontes com os pés no chão e concretizar novos projetos, expor-se, aprender, fazer escolhas com empatia.

O momento pede tomada de decisões, ter iniciativas, cercar-se de pessoas que possam contribuir (e não atrapalhar ou puxar você para baixo) a fim de resolver pendências. Chegou a hora de colocar os “pingos nos is”. Virar uma página, se libertar daquilo que impede você de crescer, seja na vida financeira, nos relacionamentos ou no trabalho.

Segue o alerta em relação à comunicação. Observe a qualidade das suas palavras: elas podem ser repetidas para qualquer pessoa? Se a resposta for sim, continue. Se a resposta for não, se pergunte “por quê?”. Adapte, mude, inove.

Assuntos relacionados à família podem pedir por sua atenção no final da semana. Tire um tempo para eles e bote ordem na sua casa, coloque-se no lugar do outro, dê limites. Cuidado com a carência, atente-se a sua alimentação, falta de foco e teimosia. Aproveite para descansar, conversar com amigos e ter momentos em família. Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Não adianta fazer tudo sem antes colocar os pés no chão e analisar as condições, cercar-se de pessoas certas para fazer o que é preciso. Oportunidades podem trazer ganhos financeiros, portanto, mantenha foco, organize-se. Mulheres podem revelar seu próximo passo. Cultive momentos em família. Eles podem estar sentindo sua falta. Seja empática em relação às pessoas antes de fazer qualquer juízo de valor sobre elas.

Não deixe que sua teimosia impeça você de fazer mudanças. O momento pede por crescimento e para isso você pode contar com a ajuda de amigos, de um novo conhecimento ou até mesmo de pessoas próximas. Tire um tempinho para descansar. Será importante se revitalizar para ter acesso a novas ideias. Cuidado com sua alimentação. Evite exageros.

É certo que o momento está remexendo suas lembranças e você pode se perceber falando sobre o passado. Lembre-se de quem você é. Resgate sua história de vida, busque suas bases na família. Alerta para se manter focada em projetos que pedem por concretização, terminar o que começou. Organize sua vida financeira e evite gastos desnecessários. Expanda, vá além, faça networking. Novas ideias surgirão. Esteja atenta.

Estar em meio a grupos – família, casamento, trabalho, amizades – e entender que você não é eles, é fundamental. A semana pede para dar um passo atrás, afastar-se e olhar de fora como anda seus relacionamentos. Verificar se suas ideias partem de você ou das pessoas que o cercam. Hora de decidir o que você quer e equilibrar com outras demandas. É possível honrar seu passado e seguir em frente, no seu caminho.

Mudar de opinião talvez seja necessário para que você consiga alcançar mais resultados em seus projetos. Seja flexível, abra-se para conversar com pessoas que você admira para abrir sua mente. Lembre de descansar, abrir um tempinho na sua agenda para se aprimorar, estudar, retomar hábitos alimentares saudáveis e dar atenção a sua família. Muito cuidado para não defender cegamente as pessoas. Fique atenta.

Como anda a sua vida financeira? Sob controle ou andou se perdendo um pouquinho? Caso sua resposta seja sim, esse é um momento para retomar e reavaliar. Saiba distinguir gastos de investimentos. Invista, porém não gaste. Investir traz retornos e multiplica seus ganhos. Gastos é um ralo por onde escoa seu dinheiro. Descubra onde eles estão. Faça escolhas novas com consciência e se surpreenda com o resultado.

Semana que pede foco nos aprendizados vindos dos relacionamentos a dois, com amigos, com seu dinheiro e a família. Pode ser que você se sinta pressionada a se posicionar, tomar decisões. Esteja consciente de onde está e onde deseja chegar para então fazer escolhas. Em alguns momentos, deixar para depois pode fazer você perder oportunidades preciosas. Organize, planeje e execute. Peça ajuda.

Um respiro, a semana em que seu planeta regente volta ao movimento direto traz alívio. Você estará com maior condição de olhar o que está acontecendo ao seu redor e como falei no início do texto, subir a montanha para ter uma visão completa dos fatos. Assim, terá condição de tomar decisões que permitam que esteja entre pessoas que realmente se importam com você, acessar oportunidades e crescer. Siga sua intuição.

Muita atenção à falta de foco que pode fazer você perder oportunidades que levem a expandir nos negócios ou conquistar mais autoridade em algum expertise. Parar, analisar o mercado de trabalho e conversar com pessoas estratégicas pode ser determinante para dar um salto nessa semana. Reserve um tempinho para curtir a vida a dois, a família, descansar, cuidar do seu lar.

Quais são suas metas financeiras? Você tem as alcançado? Quais estratégias têm usado para alcançar seus objetivos? Sua perseverança tem ajudado ou sido uma faceta de teimosia que impede de acompanhar as mudanças que o momento pede? Tão importante quanto ir até o fim é ter a sensibilidade para perceber quando é hora de mudar, buscar ajuda e se reinventar. Equilibre vida pessoal com a profissional.

A vida responde ao nosso foco. Aquilo que priorizamos, colocamos nossa energia e dedicação flui muito mais do que o resto. Quando nossos objetivos estão alinhados com o nosso propósito de vida os resultados vêm muito mais rápido. Estamos fazendo o que é esperado de nós. Para isso será crucial ter os pés no chão, lembrar de quem você é, por que você faz o que faz. Isso é claro para você? Pare e reflita sobre isso.

Tome a dianteira, faça acontecer na direção que deseja. Declare ao Universo quais suas intenções, faça sua parte e esteja aberto aos sinais. Cansada? Descanse. Honre seus antepassados, desbrave novos caminhos e esteja alerta com relação a sua energia. Sua sensibilidade pode colocar você em alguma enrascada. Entenda que os problemas que cada um enfrenta são resultados das escolhas deles, não suas. Diga não.

