Horóscopo – as previsões de Susan Miller para todos os signos em outubro

Áries

21/3 a 20/4

Outubro começará movimentado com a Lua cheia no seu signo. O fenômeno impactará os primeiros quatro dias do mês. Talvez você enfrente obstáculos na carreira ou sofra com problemas pessoais. O mais importante é não se desesperar, por mais difícil que seja a situação. Não tome decisões impulsivas nem se envolva em brigas. Em breve, tudo se acalmará e as coisas voltarão ao normal. Repita isso para você mesma, tendo em mente que é uma questão passageira. O mês será muito bom para quem trabalha com criatividade e artes. Ainda que não seja possível visitar museus, mostras ou assistir a espetáculos como antigamente, há muitas versões online acontecendo. No dia 16, a Lua nova causará certo desconforto e, juntamente com Mercúrio, que estará retrógrado desde o dia 13, poderá agravar alguma situação. Você se sentirá deslocada ou forçada a fazer coisas que não gostaria. Tudo vai melhorar a partir do dia 25. Esta última semana promete ser um período de conquistas e intuição aguçada.

Touro

21/4 a 20/5

Revelações estão a caminho, taurina. A Lua cheia em Áries no primeiro dia de outubro desvendará segredos e poderá trazer à tona mentiras contadas por pessoas próximas a você. É bem provável que envolvam questões de trabalho. Pode parecer apenas uma chateação, mas essa confusão vai fazer com que você mude a maneira de tomar decisões daqui em diante. Antes de entrar em discussões na tentativa de resolver os problemas, pense se o estresse vale a pena.Talvez seja melhor esperar os ânimos se acalmarem. A Lua nova do dia 16 trará novidades profissionais, como projetos e parcerias. Apesar disso, não será um mês fácil. Obstáculos devem aparecer quando você tentar colocar planos em prática. Escute seu cliente, alinhe expectativas, explique o que consegue entregar; assim, ninguém se arrependerá no final. Os relacionamentos pessoais também passarão por um período complicado, mas o desfecho será positiva.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Às vezes, tanta coisa se acumula que dá vontade de fugir e ignorar os problemas. Evite, portanto, ficar adiando resoluções. Enfrente as questões quanto antes e logo verá chegar um período mais leve. A Lua cheia que abre o mês de outubro afetará os relacionamentos amorosos e profissionais. Talvez você se aborreça com alguém do seu círculo de amizades ou da sua família depois de descobrir um segredo ou de saber que alguma informação estava sendo omitida. Não parta para a briga. Converse para tentar resolver tudo o mais rápido possível. Na segunda metade do mês, você estará sensível, aumentando o risco de brigas e discussões, mas sua criatividade aflorada fará com que brilhe em projetos. Pode ser o momento ideal para buscar um hobby que lhe permita desenvolver essa energia artística. Mercúrio, seu planeta regente, estará retrógrado a partir do dia 13, deixando os processos mais lentos. Encare pelo lado positivo. Desacelerar pode fazê-la enxergar a situação por outra perspectiva.

Câncer

21/6 a 21/7

A Lua cheia logo no primeiro dia de outubro causará confusão para muita gente, mas não para as cancerianas. Você sentirá as energias positivas, especialmente no âmbito profissional. Conseguirá finalizar projetos difíceis e será reconhecida pelos seus esforços. Se estiver buscando um novo emprego, pode esperar por oportunidades perto dessa data. Você se sairá muito bem na entrevista, mas não será fácil conquistar a vaga, pois trata-se de uma posição disputada. Mesmo assim, não desanime. Mantenha-se confiante e valorize todos os seus feitos. A vida amorosa também estará movimentada, tomando rumos interessantes e inesperados. Outras figuras vão surgir e despertar seu interesse. A partir do dia 16, com a chegada da Lua nova, o foco passará a ser a sua casa. Se quiser reformar, trocar móveis ou até encontrar um novo lugar para morar, aproveite. O período será muito favorável. Se achar complicado conciliar essas atividades com o trabalho, permita-se pedir ajuda. Não há nada de errado nisso. Novembro deverá ser mais calmo e você vai poder descansar.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua cheia do dia 1º de outubro marca a conclusão de um projeto profissional ou pessoal importante, anunciando o fim de um ciclo. Para dar conta de entregar tudo no prazo, aceite ajuda ou contrate alguém especializado. Todo apoio é bem-vindo se o objetivo for cumprir uma meta e receber o reconhecimento merecido. A partir do dia 16, com a chegada da Lua nova em Libra, outras tarefas surgirão e você estará ansiosa para começar a produzir de novo – seu potencial criativo anda poderosíssimo. Na segunda metade do mês, talvez você tenha a oportunidade de viajar. Como estamos vivendo uma pandemia, escolha um lugar isolado e em meio à natureza para poder relaxar depois de meses tão corridos. Se puder alugar uma casa com cozinha, para você não precisar sair, melhor ainda. No dia 31, você sentirá diretamente os efeitos de outra Lua cheia, o que deverá tornar as coisas um pouco mais complicadas. Tenha paciência para resolver qualquer problema que venha a surgir na sua casa ou com a família.

Virgem

23/8 a 22/9

Vamos começar pelo mais difícil: logo nos primeiros dias de outubro, você vai ter a impressão de que um balde de problemas virou sobre a sua cabeça. O setor financeiro será impactado pela Lua cheia em Áries. Isso não significa que, necessariamente, você passará por alguma dificuldade, mas pode ser que se envolva em embates com pessoas que lhe devem dinheiro. De qualquer forma, o melhor a fazer nesse período é tentar diminuir os gastos e controlar as compras até que tudo se ajeite. Mercúrio, seu planeta regente, estará em posição oposta a Urano, o planeta das surpresas, no dia 7. A combinação é garantia de notícias inesperadas. Esteja preparada e aceite ajuda caso precise. No dia 13, Mercúrio ficará retrógrado, reduzindo a velocidade dos acontecimentos. Não fique frustrada, tudo deve melhorar a partir de novembro, quando o astro retomará o movimento direto. Perto da Lua cheia do dia 31, você poderá receber um convite de algum amigo para viajar. Aproveite, será propício para desestressar.

Libra

23/9 a 22/10

Seu par anda mais mal-humorado que o normal? É provável que mudanças indesejadas sejam a razão desse comportamento; procure compreender. Em outubro, um assunto imobiliário deverá causar discórdia entre vocês, e o cenário ficará mais tenso perto da Lua nova do dia 16. Por sua vez, Mercúrio retrógrado desde o dia 13 deverá emperrar o progresso em diversas áreas da vida, provocando frustração e retardando um acordo com seu parceiro. Respire fundo e tenha paciência. No dia 31, a Lua cheia iluminará suas finanças. Mas Urano, orbitando próximo a ela, alimentará tensões – talvez uma dívida inesperada tenha que ser paga. Nem tudo, porém, será tão difícil. Pelo lado positivo, Vênus entrará em Libra no dia 27, iniciando uma ótima fase para se dedicar ao romance – finalmente haverá paz no lar. Antes de cortar, pintar o cabelo ou fazer qualquer outra intervenção, espere que Mercúrio volte ao movimento direto, no dia 3 de novembro. Então poderá se dedicar completamente a si mesma.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua cheia do dia 1º de outubro trará um marco ou decisão importante que afetará um projeto em que você vem trabalhando muito. Nada mau. Seus esforços serão evidentes e o resultado se tornará uma joia em sua coroa. Após a Lua nova do dia 16, você terá a chance de fazer uma pausa e analisar suas conquistas deste ano. Também poderá refletir sobre uma negociação que está em fase inicial. Mas, como Marte e Mercúrio estarão retrógrados, contente-se em progredir lentamente. Se trabalha em uma área criativa, Netuno oferecerá uma mãozinha para que tudo dê certo. Caso necessário, o planeta a ajudará a pensar em soluções para lidar com impasses nos negócios. O mês terminará com doses de drama. Alguém com quem tem um relacionamento bastante competitivo poderá tentar manchar sua reputação. Será preciso decidir se quer romper definitivamente a relação ou mantê-la. Se optar pela segunda opção, ambos terão que trabalhar juntos para reparar a aliança.

Sagitário

22/11 a 21/12

Se você estiver namorando, a Lua cheia em Áries do dia 1º de outubro exigirá que tome uma decisão: firmar um compromisso sério ou dizer adeus. Caso seja casada, será o momento ideal para aumentar a família ou fazer planos para a vida dos filhos. No dia 16, a Lua nova e o Sol estarão em uma angulação difícil com Saturno e Plutão. Encare isso como um alerta para economizar e controlar os gastos. Como seu bom desempenho no trabalho vem atraindo a admiração dos superiores, esse aperto financeiro parece ser temporário. Continue se esforçando com foco em seus objetivos, pois está no caminho certo. A segunda Lua cheia do mês, no dia 31, trará a conclusão de um projeto profissional. A tarefa parece ser extenuante; portanto, proteja sua saúde a todo custo. Também é possível que perca um subordinado de confiança. Evite fazer negociações durante esse período, pois, além da Lua volátil, Mercúrio estará retrógrado. Melhor deixar para assinar papéis após o dia 3 de novembro, quando o planeta volta ao movimento direto.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Você poderá se mudar para uma casa nova, concluir uma reforma ou ainda tomar uma decisão importante sobre como ajudar seus pais logo no começo do mês de outubro, sob influência da Lua cheia em Áries. Transições como essas sempre trazem despesas, mas Marte e Vênus irão ajudá-la a obter o dinheiro de que precisa. Você terá uma boa chance de progredir na carreira na Lua nova do dia 16. Afinal, capricornianos são conhecidos por ter uma alma ambiciosa. Contudo, Marte sugere que tudo que tem acontecido com sua família poderá interferir em sua concentração no trabalho. No dia 31, a segunda Lua cheia do mês estará em seu setor amoroso. Com a oposição de Urano à Lua e ao Sol, novidades poderão surgir no relacionamento. Dinheiro também fará parte da conversa. Tente passar por essa etapa com tranquilidade. Se está no meio de um divórcio e tentando resolver a divisão dos bens, espere até meados de novembro, quando o cenário astral estará mais positivo.

Aquário

21/1 a 19/2

Você tem estado muito ocupada com tarefas do cotidiano, especialmente com seu trabalho. Uma pausa para relaxar poderá ser benéfica, sobretudo se puder curtir um momento romântico com a pessoa amada. Caso, durante a Lua cheia do dia 1º de outubro, surja um contrato para assinar, não adie. Mercúrio estará retrógrado a partir do dia 13 e não será aconselhável firmar compromissos até que ele volte ao movimento direto, em novembro. Caso esteja buscando um novo emprego, tire um tempo para melhorar seu currículo. Escolha com cuidado as pessoas que podem ser interessantes para dar referências sobre você, pois alguém que parece apoiá-la talvez seja um lobo em pele de cordeiro. A Lua cheia do dia 31 trará surpresas. Sua atenção será atraída para o setor doméstico e você poderá se mudar ou concluir uma reforma. Na vida profissional, terá que refazer

um projeto usando uma nova abordagem. Não se preocupe,

pois Urano a ajudará na função.

Peixes

20/2 a 20/3

Os gastos estão maiores do que o normal e a responsabilidade de gerenciar as despesas tem lhe causado estresse. Um pagamento na Lua cheia do dia 1º de outubro trará alívio às finanças. Se planeja lançar algo durante esse período, saiba que seus clientes poderão inundá-la de perguntas, mas a qualidade do produto final agradará a todos. Mais preocupações aguardam você na Lua nova do dia 16 e, novamente, o foco estará no dinheiro. Somando-se à situação, Mercúrio e Marte ficarão retrógrados até novembro, gerando lentidão e atrasos em alguns prazos. De todo modo, ainda que devagar, você conseguirá progredir. A Lua cheia do dia 31, em Touro, sugere um acontecimento inesperado relacionado a um projeto profissional. Talvez seja preciso deixá-lo de lado temporariamente até que possa encontrar uma solução. Não se aflija, pois o problema não persistirá por muito tempo e logo você poderá prosseguir com seus objetivos.

