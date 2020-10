Como a Lua cheia em Áries vai afetar o seu signo e nos próximos dias

1 out 2020, 10h56

O mês de outubro começa astrologicamente explosivo com Lua cheia em Áries e os efeitos dessa forte combinação energética poderão se estender até o fim de semana, segundo a astróloga Susan Miller. Aliás, já estão no ar as previsões completas para este mês, é só clicar aqui para conferir.

Mas, voltando à Lua cheia o que a astrologia explica que é que se o fenômeno já é, naturalmente, um momento de expansão energética, seu posicionamento em Áries dá ainda mais fogo e impulso ao movimento. Por isso, para transitar bem pelos próximos dias, a palavra de ordem pode ser serenidade, principalmente, para signos mais impulsivos:

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia no seu signo pode ser sinônimo de obstáculos na carreira e talvez surjam problemas de ordem mais pessoal. A boa notícia é que são questões passageiras, tente manter a serenidade.

Touro

21/4 a 20/5

Pode ser o caso da descoberta de mentiras. A Lua cheia chega com o poder revelador, sobretudo, em questões que envolvam trabalho. O momento pede análise e atenção e até uma possível revisão na tomada de decisão.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Relações amorosas e profissionais podem estremecer com a influência da Lua cheia. Segredos serão revelados e algum amigo ou familiar pode ser fonte de aborrecimentos nesse momento.

Câncer

21/6 a 21/7

A energia da Lua cheia em Áries é positiva para a vida profissional de quem é do signo de Câncer. Pode ser o caso de finalizar alguma tarefa complicada e receber os louros por isso. Oportunidades de trabalho à vista nos próximos dias.

Leão

22/7 a 22/8

O fenômeno da Lua cheia marca fim de ciclo profissional ou relacionado a projetos pessoais para as leoninas. Fique atenta para dar conta dos prazos assumidos, talvez seja preciso contar com ajuda.

Virgem

23/8 a 22/9

Controle os gastos porque a Lua pega em cheio as finanças das virginianas. Os próximos dias têm potencial desanimador por conta de problemas e conflitos que podem envolver pessoas que lhe devem dinheiro.

Libra

23/9 a 22/10

Mal humor nas relações amorosas e mudanças não festejadas dão o tom do começo do mês. Questões imobiliárias podem ser fonte de aborrecimentos na vida a dois.

Escorpião

23/10 a 21/11

Prepare-se para viver dias memoráveis, o impacto da Lua cheia é positivo para tomada de decisões importantes relacionadas a questões em que você já vem se esforçando. O reconhecimento pela dedicação virá, escorpianas.

Sagitário

22/11 a 21/12

A energia da Lua Cheia em Áries pede às sagitarianas que estejam namorando uma definição sobre o futuro da relação, o que pode significar ou não a continuidade da relação. Para quem já tem compromisso sério talvez seja a hora de planejar ter filhos. Se você já tem filho, o momento é bom para fazer planos para seu rebento.

Capricórnio

22/12 a 20/1

O fenômeno afeta questões ligadas a sua casa e/ou família. Mudanças ou conclusão de reforma são uma possibilidade forte neste momento, assim como decisões ligadas a auxílio dos pais.

Aquário

21/1 a 19/2

O momento pede descanso depois de dias muito atarefados na vida profissional. Se surgirem, porém, possibilidades de assinatura de contratos, esse período de Lua cheia é ideal para isso.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia afeta positivamente o seu setor financeiro e traz grandes possibilidades de você receber pagamentos. O momento é bom para se engajar em um lançamento de produto ou serviço, mas prepare-se e tenha todas as informações para seus clientes na ponta da língua.