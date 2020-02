Verão 2012: batons vermelho, laranja e rosa são hits da estação

O melhor jeito de analisar um batom é ir à loja sem nenhuma maquiagem, testar a cor desejada nos lábios e observar se ela faz você parecer mais bonita instantaneamente. Em caso de dúvida, saia do ambiente fechado e confira o resultado sob a luz natural, com ajuda de um espelhinho.

Continua insegura? Então acerte na cor de acordo com o tom de pele, apostando nos três tons que são os hits da estação do calor: vermelho, laranja e rosa.

Vermelho



Jessica Alba tem a pele oliva

Foto: Reprodução/ESTILO



Para a pele oliva, como a de Jessica Alba, experimente um vermelho puro ou com fundo azulado. Na imagem acima, a sugestão é o (1) Vermelho 02, da Adcos (R$ 39*).

Cris Vianna tem pele negra

Foto: Reprodução/ESTILO



Para a pele negra, como a da atriz Cris Vianna, o vermelho ideal tem um toque de ameixa. Na imagem acima, a sugestão é o (2) Butter Shine Lipstick Parisian Red, da Clinique (R$ 75*).



Monique Alfradique tem a pele branca

Foto: Reprodução/ESTILO



Para a pele branca, como a da atriz Monique Alfradique, as tonalidades queimadas criam mais harmonia. Na imagem acima, a sugestão é o batom Flame/Vermelho, da Avon (R$ 19*).

Laranja



Três sugestões de batom no tom laranja

Foto: Reprodução/ESTILO e Divulgação



Para a pele branca, o pêssego claro é uma boa aposta, como o batom (4) Tesouro Cremoso Intenso, da Contém 1g (R$ 39*). Para a pele oliva, prefira os tons que têm um pouco de rosa, como o (5) Hydra Extreme Cool Watermelon, da Maybelline (R$ 15,50*). Para a pele negra, laranjas quentes valorizam, como o batom (6) Aquarela Cor 06, da Natura (R$ 15*).



Rosa



Três sugestões de batom no tom rosa

Foto: Reprodução/ESTILO e Divulgação



Para a pele branca, fique com os rosados com toque de coral, como o (7) Lipstick Girl About Town, da M.A.C. (R$ 75*). Para a pele oliva, variações vibrantes dão um “up” ao visual, como o batom (8) Lipstick Melba, da B Side (R$ 37*). Para a pele negra, fúcsia e tons fechados são os mais indicados, como o (9) batom Polônia, da Contém 1g (R$ 34*).

*Preços pesquisados em dezembro de 2012