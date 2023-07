6 inspirações de unhas barbiecore para você arrasar na estreia do filme

A contagem regressiva começou: faltam menos de 15 dias para o lançamento do filme da Barbie! A produção dirigida é por Greta Gerwig e estrelada por Margot Robbie e Ryan Gosling, sendo o assunto do momento e ditando tendências desde seu anúncio, seja nas coleções de roupa, de maquiagem e, acredite, até nos esmaltes! E é claro que já estamos pensando nos mínimos detalhes, né? Aqui, trazemos algumas inspirações de unhas no estilo barbiecore para que você arrase na estreia. Veja só:

Unha básica, mas 100% Barbie

Nem todos estamos dispostos a fazer uma super produção nas unhas para ir assistir ao filme, mas ao mesmo tempo não queremos deixar o evento passar em branco. Por sorte, não precisa de muito para aderir ao barbiecore, porque o rosa já faz todo o trabalho! Basta escolher a sua tonalidade preferida, podendo ser clarinha e discreta ou vibrante e glamorosa, mas também recomendamos escolher um rosa parecido com o da logo da boneca.

Unhas com decorações 3D

As decorações em 3D estão em alta entre as celebridades, além de criarem um design único e cheio de presença! Você pode escolher charms que estejam na estética rosa ou colocar algum que tenha o logo icônico da Barbie, quanto mais criatividade, melhor!

Unhas com desenhos da Barbie

Se você não tem tanta paciência para ficar horas fazendo suas unhas no salão, mas ainda quer entrar na tendência nas unhas decoradas, aposte em desenhos sem relevo. Você pode escolher desde um coração simples até o logo da boneca queridinha!

Efeito degradê com glitter

Que o rosa é a marca registrada da Barbie todos já sabemos! Mas a bonequinha também ama o glitter, então nada mais justo do que você incorporar nas suas unhas, né? Você pode fazer uma unha inteira de glitter ou um degradê com esmalte rosa.

Unha barbiecore metalizada

As unhas decoradas com rosa metalizado estão com tudo! Então essa é a inspiração ideal, uma bela manicure completamente pink e metálica, perfeita para a estreia do filme!

Francesinha rosa

Não seria possível trazer inspirações de unhas decoradas sem um clássico: a francesinha. E sim, temos a versão inteiramente rosa desse marco das unhas! E para quem gosta de inovar, vale apostar na francesinha desenhada próximo às cutículas, uma nova tendência dentre as blogueiras.