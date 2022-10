Barbiecore na decoração: como levar a tendência para dentro de casa

No início de 2022, Valentino apostou no total pink e sua coleção de inverno ganhou holofotes mundo afora. Alguns meses depois, vazaram as primeiras imagens do novo filme dirigido por Greta Gerwig, o live action da Barbie. O resultado desse mood rosa ditado pela moda e pelo cinema é o nascimento, ou renascimento, do Barbiecore.

O nome dado a tendência é novo, mas ele já está bombando por aí. Nos últimos 12 meses, o termo Barbiecore foi buscado no Google mais de 3 milhões de vezes. E o que está associado às passarelas e às telas de cinema, também já pode ser visto na decoração e deisgn de interiores. Durante a primeira edição da Maison&Objet 2022, Paola Lenti em parceria com os irmãos Campana e o designer Amber Dewaele apontaram bons usos para a cor-de-rosa no décor.

A estética divertida e extremista alegre responde a busca por escapismo que tivemos nos últimos dois anos. “A tendência é influenciada pela recente obsessão por nostalgia impulsionada por aqueles que viveram os anos 1990 e 1980, mas também pela geração Z que romantiza com a época e experiencia a chamada anemoia — a nostalgia por aquilo que nunca viveu”, aponta uma pesquisa sobre Barbiecore realizada pela empresa de previsão de tendências WGSN.

Mas como levar o Barbiecore para a decoração?

Seja em ambientes monocromáticos ou em doses homeopáticas de pink, os ambientes listados abaixo são fonte de inspiração para mergulhar sem medo. Confira!

Cozinha total pink

“Queria ter em casa uma cozinha de boneca, bem Patricinha de Beverly Hills”, brinca o arquiteto Richard de Mattos, sócio da arquiteta Maria Clara de Carvalho no escritório Pílula Arquitetura, que colocou a ideia em prática em seu lar carioca.

Na biblioteca também pode!

Essa antessala com ares de biblioteca faz parte de uma suíte no The Goodtime Hotel, empreendimento de David Grutman, CEO da Groot Hospitality e do ícone da música internacional Pharrell Williams. Através de sua estética art déco, o hotel em Miami leva os hóspedes em uma aventura escapista idealizada pelo estúdio de arquitetura Morris Adjmi e interiores por Ken Fulk.

O detalhe que muda tudo

Nessa cozinha assinada pelo Studio 92 Arquitetura, a base neutra e escura destaca ainda mais a parede de ladrilho rosa, da ColormixStore. Que tal começar seu ambiente Barbiecore aos poucos?

Mobiliário rosa

Continua após a publicidade

Na sala de estar, o sofá é quem dita o mood da decoração, certo? Na proposta da Saccaro, o estofado rosa ganhou um degradê azul que faz toda a diferença, sem deixar de lado o ar casa da Barbie.

O verdadeiro mood Barbie

Nessa cozinha da designer Sophie Collé, não é apenas o pink que remete à casa de boneca. As formas orgânicas e os elementos coloridos e cheios de texturas criam a sensação de morar, realmente, no universo da Mattel. Que tal?

Ainda na casa de Sophie Collé

A estética Barbiecore passeia por todos os cômodos do lar da designer. No quarto, a inspiração é claramente as formas de Ettore Sottsass, o arquiteto e designer italiano fundador do Memphis. Destaque para o tapete e para a moldura da porta.

Home office cheio de charme

No escritório da designer de interiores Geraldine Tan, os tons de rosa e as texturas presentes foram coroadas com a cadeira de madeira e rattan da marca dinamarquesa Please wait to be seated.

Maximalista, sim!

Impossível não conectar o Barbiecore ao maximalismo de alguma forma. Nesse projeto da designer de interiores Noz Nozawa, a combinação é potente. E enquanto as paredes são total pink, o sofá amarelo brilha e, quem sabe, destaca ainda mais a casa da Barbie.